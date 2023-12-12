  • USD: 28,94 - 28,99
  • EURO: 31,16 - 31,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 7.727,37 puandan başladı.

Ekleme: 12.12.2023 - 10:07 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,07 puan azalışla ve yüzde 0,01 değer kaybıyla 7.727,37 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 azalırken, holding endeksi yüzde 0,01 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,18 ile spor oldu.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kaybıyla 7.728,44 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed'in bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Avro Bölgesi ve Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de enflasyon verileri ve hazine bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.550 puanın destek, 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı!
MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a sert eleştirilerinin nedeni belli oldu! İşte Yavaş ve Akşener görüşmesinin perde arkası: Sana ihtiyacım yok
Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da saldırdı
Bakan Ersoy'dan Özgür Özel'e: Hesabı doğru yapacaksınız
Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e yönelik çirkin saldırıya kınama: Sporda şiddete izin vermeyeceğiz! Tepkiler çığ gibi
Ankara'dan İsveç mesajı: Acelemiz yok
Hem katil hem hırsız
Asgari ücrette kim ne istiyor? Asgari Ücret 2024 için 3 senaryo masada
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı dünya basınında
Katil İsrail ordusundan beyaz fosfor itirafı! Dünyanın gözü önünde savaş suçu
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: Erdoğan'a oy verdim
CHP’li vekil, Yığılca adayını tanıtırken bölgeyi yerdi: Gericiliğin, yobazlığın kol gezdiği bir yerde...
Tanju Özcan 50 vaadin sadece 5'ini yerine getirdi! Verdiği tüm sözleri unuttu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 37 ilde eş zamanlı KAFES-18 operasyonu: 39 organize suç yapısının çökertildi
Gabar'dan petrol fışkırıyor! TPAO'dan açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Milyonlar o saate kilitlendi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?
Yılmaz: Ekonomi politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz
Bayraktar TB2 bir ilke imza attı!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İnternetten sipariş verenler dikkat: Yılbaşından sonra başlayacak

İnternetten sipariş verenler dikkat: Yılbaşından sonra başlayacak

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den ilk açıklama geldi! 'Tek isteğim...'

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den ilk açıklama geldi! 'Tek isteğim...'

Ehliyet affı bekleyenler dikkat! Kanun teklifi verildi…

Ehliyet affı bekleyenler dikkat! Kanun teklifi verildi…

Futbol dünyasını sarsan vurgun! Seçil Erzan'ın kuzeniyle yazışmaları ortaya çıktı

Futbol dünyasını sarsan vurgun! Seçil Erzan'ın kuzeniyle yazışmaları ortaya çıktı

Dikkat! Bugün Dünya'ya girecek! Bilim adamları Türkiye için saat verdi: Wirtanen enkazı yolda

Dikkat! Bugün Dünya'ya girecek! Bilim adamları Türkiye için saat verdi: Wirtanen enkazı yolda