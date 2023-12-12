Bodrum’da 156 düzensiz göçmen daha yakalandı

Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları ve Sahil Güvenlik Dalış Timi bölgeye hareket etti. İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 99 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.Bodrum açıklarındaki diğer iki ayrı göçmen olayında ise farklı zamanlarda Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından tespit edilen iki ayrı lastik bot içerisindeki toplam 57 düzensiz göçmen yakalandı. Üç olayda karaya çıkarılan toplam 156 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderilirken gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı ile ilgili adli işlemlere başlandığı öğrenildi.