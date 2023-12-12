Bakan Yerlikaya duyurdu! Başkan Erdoğan Halil Umut Meler ile görüştü

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının hemen ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 şüpheli, tutuklandı. Şüpheliler, tutuklanmalarının ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.BAŞKAN ERDOĞAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hakem Halil Umut Meler ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Yerlikaya, Başkan Erdoğan'ın olayı kınadığını ve geçmiş olsun dileğini ilettiğini söyledi. Erdoğan ayrıca, Halil Umut Meler'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:'Şiddeti kınıyorum. Gereği yapıldı. Mahkeme kararlarını biliyorsunuz. Az önce kıymetli hakemimizi ziyaret ettim. Temennimiz bir daha şiddetin olmaması. Bir karar hoşumuza gitmediğinde başka bir şeye mi dönüşmemiz gerekiyor. Artık konu mahkemede. Mahkeme sürecinde nereye evrileceğini göreceğiz.'NE ZAMAN TABURCU OLACAK?Hakem Meler hakkında açıklama yapan hastane başhekimi, 'Hakem Meler'de bir hasar kalmayacak. Yarın sabah taburcu etmeyi planlıyoruz' şeklinde konuştu.TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ'DEN AÇIKLAMAÖte yandan, hakem Halil Umut Meler'i ziyaret eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, 'Ligin nasıl devam edeceği ile ilgili karar alacağız.' dedi.BAKAN YERLİKAYA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTIİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Halil Umut Meler arasındaki telefon görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştı.Yerlikaya paylaşımında 'Dün akşam MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda menfur bir saldırıya uğrayan hakemimiz Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakemimizle telefonda görüşüp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hakemimize, kıymetli ailesine ve Türk hakem camiasına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.' ifadelerini kullandı.