Bakan Ersoy'dan Özgür Özel'e: Hesabı doğru yapacaksınız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, 'Turizm Bakanı'nı şikayet edeyim. Diyor ki; Muğla'da, Antalya'da belediyeler arıtma yapmıyor, ben yapıyorum.” 2,6 milyon Antalya'nın nüfusu ama 16 milyonu yabancı, 10 milyonu yerli 26 milyon turisti ağırlıyor.2,6 milyona göre para veriyorsunuz, 26 milyona göre atık çıkıyor, atık su çıkıyor. Arıtmayı yapmak belediyenin boyunu aşıyor; beyefendi geliyor, sözleşmeyi koyuyor, at altına imzayı, yirmi beş yıllık atık su parasına el koyuyor' dedi.Bu sözlere cevap veren ve Özel'in hesabı doğru yapmadığını söyleyen Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan Antalya Belek Turizm Bölgesi'ndeki Serik 2- Atıksu Arıtma Tesisi, Kemer- Çamyuva Su Arıtma Tesisi ve Bordum İçmeler Torba Atıksu Tesisi hakkında bilgiler verdi ve şöyle devam etti:Aslında bunlardan büyükşehir belediyeleri sorumlu. Katkı paylarını alıyorlar. Siyasetin bir özelliği var, en önemli şey siyasette, sınırlı kaynakla sınırsız talebi karşılamanız gerekir, bunu yönetmeniz gerekir, asıl siyasetçi olmanın konusu budur. Siz niyetliyseniz bir şeyler yapmaya, üretmeye, kaynağı bulursunuz. Bunlar kıyı kentleri, çok önemli kentlerimiz.Mavi bayraklı, riskli olan yerlere öncelik vermek zorundayız. Turizm stratejik sektör ilan edildi.Altyapıyla beraber gitmesi gereken konu. 3 yerde atık su arıtma tesisi yaptık. Aciliyet olan yerlere biz müdahil oluyoruz. Belediyenin yapması gereken tesisleri biz yapıyoruz.Büyükşehirin yapması gereken işi Kültür ve Turizm Bakanlığı aldığı için vatandaş bunun farkında. Düzenli olarak her ay mavi bayraklı sistemi çalıştıran ekip kontrol ediyor. Şu an yapılmaya çalışan emek hırsızlığı.Bakan Ersoy, Manavgat Belediye Başkanlığının Kızılağaç Bölgesi İmar Planı Teklifi konusuna da değinerek, 'Manavgat Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yetki talep ediyor. 2016'da planı yapıyor. 3 tane golf sahası koyuyor, tersane koyuyor. Bize gönderiliyor bu plan. Planı inceliyoruz ve yanlışları düzeltiyoruz. Kumsal alana yat limanı olmaz. Açık denizde ve koy olmayan yerde yat turizmi olmaz.Kaş'tan sonra bir daha Kemer'e kadar hiç koy yoktur. Golf sahasının içine tersane konur mu? Ben maalesef şunu görüyorum, CHP'de iftira konusunda değişim olmamış. Antalya sahipsiz değil. İlçe ilçe dolaşıyorum. Bir şey üretemeyenler algı üretmekte mahir oluyorlar.' ifadelerini kullandı.