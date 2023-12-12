  • USD: 28,94 - 28,99
  • EURO: 31,16 - 31,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Ersoy'dan Özgür Özel'e: Hesabı doğru yapacaksınız

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Özel'in TBMM'de Atıksu Arıtma Tesisleri'ne ilişkin yaptığı açıklamaya yönelik, "Öncelikle siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmeye talipseniz hesabı doğru yapacaksınız. Turistlerin belediyeye yükü 10 katı değil" dedi.

Bakan Ersoy'dan Özgür Özel'e: Hesabı doğru yapacaksınız
Ekleme: 12.12.2023 - 10:17 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Bakan Ersoy'dan Özgür Özel'e: Hesabı doğru yapacaksınız
CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, 'Turizm Bakanı'nı şikayet edeyim. Diyor ki; Muğla'da, Antalya'da belediyeler arıtma yapmıyor, ben yapıyorum.” 2,6 milyon Antalya'nın nüfusu ama 16 milyonu yabancı, 10 milyonu yerli 26 milyon turisti ağırlıyor.

2,6 milyona göre para veriyorsunuz, 26 milyona göre atık çıkıyor, atık su çıkıyor. Arıtmayı yapmak belediyenin boyunu aşıyor; beyefendi geliyor, sözleşmeyi koyuyor, at altına imzayı, yirmi beş yıllık atık su parasına el koyuyor' dedi.

Bu sözlere cevap veren ve Özel'in hesabı doğru yapmadığını söyleyen Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan Antalya Belek Turizm Bölgesi'ndeki Serik 2- Atıksu Arıtma Tesisi, Kemer- Çamyuva Su Arıtma Tesisi ve Bordum İçmeler Torba Atıksu Tesisi hakkında bilgiler verdi ve şöyle devam etti:

'Büyükşehirin yapması gereken işi Kültür ve Turizm Bakanlığı alıyor'

Aslında bunlardan büyükşehir belediyeleri sorumlu. Katkı paylarını alıyorlar. Siyasetin bir özelliği var, en önemli şey siyasette, sınırlı kaynakla sınırsız talebi karşılamanız gerekir, bunu yönetmeniz gerekir, asıl siyasetçi olmanın konusu budur. Siz niyetliyseniz bir şeyler yapmaya, üretmeye, kaynağı bulursunuz. Bunlar kıyı kentleri, çok önemli kentlerimiz.

Mavi bayraklı, riskli olan yerlere öncelik vermek zorundayız. Turizm stratejik sektör ilan edildi.

Altyapıyla beraber gitmesi gereken konu. 3 yerde atık su arıtma tesisi yaptık. Aciliyet olan yerlere biz müdahil oluyoruz. Belediyenin yapması gereken tesisleri biz yapıyoruz.

Büyükşehirin yapması gereken işi Kültür ve Turizm Bakanlığı aldığı için vatandaş bunun farkında. Düzenli olarak her ay mavi bayraklı sistemi çalıştıran ekip kontrol ediyor. Şu an yapılmaya çalışan emek hırsızlığı.

'Antalya sahipsiz değil'

Bakan Ersoy, Manavgat Belediye Başkanlığının Kızılağaç Bölgesi İmar Planı Teklifi konusuna da değinerek, 'Manavgat Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yetki talep ediyor. 2016'da planı yapıyor. 3 tane golf sahası koyuyor, tersane koyuyor. Bize gönderiliyor bu plan. Planı inceliyoruz ve yanlışları düzeltiyoruz. Kumsal alana yat limanı olmaz. Açık denizde ve koy olmayan yerde yat turizmi olmaz.

Kaş'tan sonra bir daha Kemer'e kadar hiç koy yoktur. Golf sahasının içine tersane konur mu? Ben maalesef şunu görüyorum, CHP'de iftira konusunda değişim olmamış. Antalya sahipsiz değil. İlçe ilçe dolaşıyorum. Bir şey üretemeyenler algı üretmekte mahir oluyorlar.' ifadelerini kullandı.
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı!
MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a sert eleştirilerinin nedeni belli oldu! İşte Yavaş ve Akşener görüşmesinin perde arkası: Sana ihtiyacım yok
Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da saldırdı
Bakan Ersoy'dan Özgür Özel'e: Hesabı doğru yapacaksınız
Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e yönelik çirkin saldırıya kınama: Sporda şiddete izin vermeyeceğiz! Tepkiler çığ gibi
Ankara'dan İsveç mesajı: Acelemiz yok
Hem katil hem hırsız
Asgari ücrette kim ne istiyor? Asgari Ücret 2024 için 3 senaryo masada
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı dünya basınında
Katil İsrail ordusundan beyaz fosfor itirafı! Dünyanın gözü önünde savaş suçu
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: Erdoğan'a oy verdim
CHP’li vekil, Yığılca adayını tanıtırken bölgeyi yerdi: Gericiliğin, yobazlığın kol gezdiği bir yerde...
Tanju Özcan 50 vaadin sadece 5'ini yerine getirdi! Verdiği tüm sözleri unuttu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 37 ilde eş zamanlı KAFES-18 operasyonu: 39 organize suç yapısının çökertildi
Gabar'dan petrol fışkırıyor! TPAO'dan açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Milyonlar o saate kilitlendi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?
Yılmaz: Ekonomi politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz
Bayraktar TB2 bir ilke imza attı!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İnternetten sipariş verenler dikkat: Yılbaşından sonra başlayacak

İnternetten sipariş verenler dikkat: Yılbaşından sonra başlayacak

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den ilk açıklama geldi! 'Tek isteğim...'

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den ilk açıklama geldi! 'Tek isteğim...'

Ehliyet affı bekleyenler dikkat! Kanun teklifi verildi…

Ehliyet affı bekleyenler dikkat! Kanun teklifi verildi…

Futbol dünyasını sarsan vurgun! Seçil Erzan'ın kuzeniyle yazışmaları ortaya çıktı

Futbol dünyasını sarsan vurgun! Seçil Erzan'ın kuzeniyle yazışmaları ortaya çıktı

Dikkat! Bugün Dünya'ya girecek! Bilim adamları Türkiye için saat verdi: Wirtanen enkazı yolda

Dikkat! Bugün Dünya'ya girecek! Bilim adamları Türkiye için saat verdi: Wirtanen enkazı yolda