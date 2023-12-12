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Asgari ücrette kim ne istiyor? Asgari Ücret 2024 için 3 senaryo masada

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantıyı dün yaptı. Artışın yüzde 40, 45 ve 50 olması senaryoları ağırlık kazandı. Tespit Komisyonu ikinci toplantıyı 18 Aralık'ta yapacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Asgari ücrette kim ne istiyor? Asgari Ücret 2024 için 3 senaryo masada
Ekleme: 12.12.2023 - 09:29 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Asgari ücrette kim ne istiyor? Asgari Ücret 2024 için 3 senaryo masada
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını dün gerçekleştirdi.

İkinci toplantı 18 Aralık'ta yapılacak. Asgari ücret bir yıllık belirleneceği için önemli hale gelen asgari ücret 3 farklı senaryoyla 15 bin 962 lira ile 17 bin lira arasında tahmin ediliyor.

3 FARKLI SENARYO AĞIRLIK KAZANDI

Yüzde 40 artması durumunda 15 bin 962, yüzde 45 artması durumunda 16 bin 535 lira, yüzde 50 artış durumunda 17 bin 103 liraya çıkacak.

Asgari ücrette kim ne istiyor? Asgari Ücret 2024 için 3 senaryo masada

61 KAT ARTIRDIK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında toplanan Komisyonu'nun ilk toplantısı bir saat sürdü.

Asgari ücrette kim ne istiyor? Asgari Ücret 2024 için 3 senaryo masada

İşçi heyetine Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlık etti. Bakan Işıkhan toplantının açılış konuşmasında, 2024 yılı asgari ücret miktarının sosyal diyalog yoluyla, ekonomiyi büyütecek, çalışanların gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacaklarını söyledi.

Asgari ücrette kim ne istiyor? Asgari Ücret 2024 için 3 senaryo masada

Işıkhan, '2002'de net 184 lira olan asgari ücreti 2023 yılında net 11 bin 402 liraya çıkararak nominal olarak 61 kata, reel olarak ise yaklaşık 3 katına çıkardık.

Bir yılda toplamda yüzde 107'lik zam oranıyla işçimizi, emekçimizi enflasyona ezdirmeme iradesini gösterdik. Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruduğumuz gibi refah artışından da pay vermiş olduk' dedi.

Yeni yılda hem işçi hem de işvereni memnun edecek yeni bir düzenlemeyi hep birlikte hayata geçireceklerine inandığını vurgulayan Işıkhan, '2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin, çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve istihdam hedeflerimizi desteklemesine dikkat edeceğiz.

Hem çalışanımızın hem de işverenimizin yanında olduysak bugün de yine aynı hassasiyetle hareket edeceğiz' diye konuştu.

Asgari ücrette kim ne istiyor? Asgari Ücret 2024 için 3 senaryo masada

DENGELİ BİR RAKAM OLMALI

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde dengeli bir rakam ve mutabakatla tamamlamak arzusunda olduklarını söyledi.

Akkol, 'Her zaman söylediğimiz gibi işçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan işçi olmaz; devletimiz olmadan bunların hiçbiri olmaz.

Yapılacak çalışmaların tüm iş yerlerini kapsayacak şekilde hayata geçirilmesinin kritik olduğunu düşünüyoruz. Bütün işletmelerin karşılaştığı risklerin, bilhassa ürettikleri faydalarla birlikte değerlendirilmesini bekliyoruz' diye konuştu.

Artan yaşam maliyetlerine karşı tüm çalışanların gelirleri korunmalı. Bunun için en önemli adımlardan biri de vergi dilimlerindeki güncellemeleri.

Elimizden gelen tüm gayreti çok açık yüreklilikle göstereceğiz' dedi. Toplantıda ikinci toplantının tarihi ve yol haritası belirlendi.

Asgari ücrette kim ne istiyor? Asgari Ücret 2024 için 3 senaryo masada

4 ASGARİ ÜCRETLİ İŞÇİ KATILDI

Toplantıya bu yıl ilk kez Türk-İş adına 4 asgari ücretli işçi de katıldı. Komisyonda söz alan işçiler mevcut ücretle geçinemediklerini dile getirdi.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar toplantının ardından toplantıya katılan 4 işçiyle birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı.

Ağar, asgari ücretin bir pazarlık ücreti olmadığını belirterek, bu yılki komisyonda yer alacak 4 işçinin, yaşadıkları geçim sıkıntısını paylaşacaklarını dile getirdi.

Ağar, şu aşamada herhangi bir rakam söylemenin anlamlı olmadığını belirterek, 'İşveren tarafından ücret gelecek ki biz ona göre değerlendirme yapacağız' dedi.

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