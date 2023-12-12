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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca adliyeye sevk edildi

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 12.12.2023 - 09:41 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca adliyeye sevk edildi
Türk futbolunda tarihi kara gece gündemin merkezinde...

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdikten sonra saha içi karıştı.

Bitiş düdüğüyle birlikte Hakem Halil Umut Meler saldırıya uğradı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, beraberindeki yöneticilerle sahaya girerek Meler'i yumrukladı.

Hakemi yumruklayıp yerde tekmelediler

Yumruk darbesiyle yere yığılan Meler'i, Koca'nın yönetici kadrosundaki isimler tekmeledi.

Yüzüne ve vücuduna tekmeler isabet eden Meler geceyi hastanede geçirirken olayın adli süreci devam ediyor.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Ankaragücü Başkanı Koca adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında görüntüleri izlediği öğrenilen Meler, ifadesinin alınmasının ardından saldırıya karışan herkesten şikayetçi oldu. Meler'e saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltı işlemleri sona eren Koca ve diğer 2 kişi adliyeye sevk edildi.
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