Alman korktu: Yakında Almanya'da da bir Erdoğan partisi kurulabilir

Almanya'da yeni yargı reformu uzun zamandır gündemdeki yerini koruyor.Bu kapsamda milyonlarca göçmenin yaşadığı Almanya'da köklü değişiklikler bekleniyor. Federal Meclise sunulan 'vatandaşlık hukukunun modernizasyonu' ile Almanya'da yaşayan göçmenler çifte vatandaşlık alabilecek.Yasa kapsamında Alman vatandaşlığına geçişte de bekleme süresi, sekiz yıldan beş yıla inecek.Tüm bunlar Almanya'da doğan 2. ve 3. kuşak Alman pasaportlu farklı kökenli Alman vatandaşlarının yanında 12,3 milyon pasaportu olmadan ülkede yaşayan insanı ilgilendiriyor. Reform sonucunda ülkedeki siyasi tablonun değişebileceği de son dönemde üzerinde durulan konulardan.Öyle ki Alman yayın organı Der Westen, konuya ilişkin bir haber ele aldı.'Erdoğan'ın partisi Almanya'ya mı geliyor' başlıklı haberde, yeni yasa ile birlikte getirilen çifte vatandaşlıkla ülkedeki göçmenlerin parti kurarak meclise girebileceğine dikkat çekiliyor.Çifte vatandaşlık alanların iki ülke için de oy kullanma hakkına sahip olması Alman kamuoyunda 'endişeye' neden olurken, bu konuda başı çeken topluluk ise Türk topluluğu...Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Almanya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde Türk vatandaşları arasından yüzde 67 destek çıktığı hatırlatılan haberde Türklerin, özellikle de Cumurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Türklerin parti kurma olasılığı üzerinde duruluyor...'Erdoğan yanlısı bir parti kurabilecek çok sayıda Türk...'Olası bir parti kurulumunda tablonun değişeceği belirtilen haberde şu ifadelere yer veriliyor:Almanya'da zaten Erdoğan yanlısı bir parti kurabilecek çok sayıda Türk göç geçmişine sahip Alman'ın bulunduğunu vurgulamak gerekiyor. Ancak henüz kayda değer bir etki yaratan bir gelişme ortaya çıkmadı.