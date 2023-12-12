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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar: Bu hadiseden büyük bir üzüntü duyuyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Faruk Koca'nın bir disiplin suçu oluşturduğuna kanaat getirilmiştir. Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verilmiştir. Çelik, kakem Halil Umut Meler'e düzenlenen yumruklu saldırıyla ilgili olarak "Faruk Koca'nın bir disiplin suçu oluşturduğuna kanaat getirilmiştir. Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verilmiştir. Bu hadiseden büyük bir üzüntü duyduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz." dedi.

Ekleme: 12.12.2023 - 17:02 Güncelleme: 12.12.2023 - 17:10 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar: Bu hadiseden büyük bir üzüntü duyuyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İşte Çelik'in açıklamaları;
Futbolda şiddet hadisesi oldu. Faruk Koca'nın eski milletvekilimiz olması sebebiyle bir değerlendirme yapmamız gerekiyordu. Cumhurbaşkanımız hakem kardeşimizle görüşerek 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Faruk Koca'nın bir disiplin suçu oluşturduğuna kanaat getirilmiştir. Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verilmiştir. Bu hadiseden büyük bir üzüntü duyduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz.

'Gazze'de de değil Batı Şeria'da da şiddet olayları devam ediyor'
Dünyanın gündeminde Gazze'deki durum devam ediyor. Son basın toplantısı yaptığımız bugüne ölüm sayısı iki katını buldu. Maalesef rakamlarla ilgili konuşmak çok acı verici. Her 10 dakikada bir 1 çocuk hayatını kaybediyor. Gazze'de de değil Batı Şeria'da da şiddet olayları devam ediyor.

Katliamlarla devam ederken bir yandan da Filistinlilerin topraklarına tel koyma işlemine devam ediyorlar. UNICEF Sözcüsü su ve en temel ihtiyaçlara ulaşımın kısıtlandığını beyan ediyor. Bu açık bir şekilde soykırımdır. Bu dünyanın gözü önünde Batılı devletlerin desteğiyle gerçekleşmektedir. Kalıcı ateşkes çağrısın yapıldı. Guterres ilk defa yetkisini kullanarak Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderdi. Birleşmiş Milletlerin işlevinin kalmadığı görülmektedir.

ABD'nin ürettiği bombalar İsrail'e gönderilmeye devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...
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