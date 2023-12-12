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Beyaz Gazete
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AK Parti MKYK toplantısı bugün yapılacak: Adaylar konuşulacak

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda, iç ve dış gelişmelere dair değerlendirme yapılacak.

Ekleme: 12.12.2023 - 10:18 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
AK Parti MKYK toplantısı bugün yapılacak: Adaylar konuşulacak
AK Parti'de gündem yoğun..

MKYK toplantısının öncelikli gündem başlığı, 31 Mart 2024'te düzenlenecek mahalli idareler seçimleriyle ilgili hazırlıklar olacak.

Aday Tespit Komisyonu'nun çalışmaları konuşulacak

Belediye başkan adaylarını belirlemek için dün ilk toplantısını gerçekleştiren Aday Tespit Komisyonu'nun çalışmaları konuşulacak.

AK Parti ve MHP heyetlerinin yerel seçimlerde iş birliğine ilişkin görüşmelerindeki son durum ele alınacak.

Gazze konusu masada

Toplantıda görüşülecek bir diğer konu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak.

Bölgedeki insani durum ve Türkiye'nin Filistin diplomasisiyle ilgili değerlendirme yapılacak.

Ankaragücü Başkanı'nın durumu görüşülecek

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında hakem Halil Umut Meler'e saldıran ve AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edilen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın durumu da MKYK'nın gündemine gelecek.
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