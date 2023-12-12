AK Parti'de Ankaragücü Başkanı Faruk Koca için ihraç istemi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Koca'nın skandal hareketi tüm Türkiye'de tepki çekti.Gelen son dakika bilgisine göre, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, AK Parti MKYK'da alınan kararla partiden ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanmıştı.