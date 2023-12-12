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ABD katliama desteğinde ısrarcı! Beyaz fosfor raporu açığa çıktı: Kullanımı meşrudur!

İsrail'in Gazze katliamında en büyük destekçisi olan ABD, soykırımı savunmaya devam ediyor. İsrail'in savaş suçu işleyerek siviller üzerinde beyaz fosfor kullandığının açığa çıkmasının ardından ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD katliama desteğinde ısrarcı! Beyaz fosfor raporu açığa çıktı: Kullanımı meşrudur!
Ekleme: 12.12.2023 - 12:52 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:59 / Editör: Ozge Selin
ABD katliama desteğinde ısrarcı! Beyaz fosfor raporu açığa çıktı: Kullanımı meşrudur!
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Koordinatörü John Kirby, İsrail'in ABD tarafından sağlanan beyaz fosfor mühimmatı kullandığına dair gelen soruya 'Raporları gördük. Kesinlikle bu konuda endişeliyiz. Biraz daha fazlasını öğrenmek için sorular soracağız' yanıtını verdi.

'KULLANMAK MEŞRUDUR'

ABD Başkanlık Sarayı NSC koordinatörü John Kirby, dün yapılan basın toplantısında ABD tarafından İsrail'e sağlanan beyaz fosfor mühimmatının Ekim ayında Lübnan'a yönelik saldırılarda kullandığına dair gelen soru üzerine 'Raporları gördük. Kesinlikle bu konuda endişeliyiz. Biraz daha fazlasını öğrenmek için sorular soracağız.

Beyaz fosforun aydınlatma ve hareketleri gizlemek için duman üretme açısından meşru bir askeri kullanıma sahip olduğunu hatırlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum.

Ve açıkçası, beyaz fosfor gibi maddeleri başka bir orduya sağladığımızda, bunun meşru amaçlar doğrultusunda ve silahlı çatışma hukukuna uygun olarak kullanılacağına dair tam bir beklenti içindeyiz. Ancak bu raporları gördük. (Raporlar) yeni. Şu anda bu konuda daha fazla bir şey söylemeyeceğim' açıklamasını yaptı.

ABD katliama desteğinde ısrarcı! Beyaz fosfor raporu açığa çıktı: Kullanımı meşrudur!

BİDEN DESTEK VERMEKTE KARARLI

ABD Başkanı Joe Biden, Yahudilerin Hanuka Bayramı dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda, İsrail'e askeri desteğinin süreceğini söyledi. The Times of Israel'in haberine göre, Biden, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle ABD'de artan antisemitizmi kınadığını belirtti.

Biden, 'Hamas'tan kurtulana kadar İsrail'e askeri destek vermeye devam edeceklerini' vurgulayarak, 'Ama çok dikkatli olmalıyız. Tüm dünyanın düşüncesi bir gecede değişebilir. Bunun olmasına izin veremeyiz.' ifadesini kullandı.

ABD katliama desteğinde ısrarcı! Beyaz fosfor raporu açığa çıktı: Kullanımı meşrudur!

Yahudiler ile İsrail'in güvenliğine ve bağımsız Yahudi devletinin varoluş hakkına bağlılığının sarsılmaz olduğunu dile getiren Biden, 'İsrail olmasaydı dünyada tek bir Yahudi güvende olmazdı.' dedi. Biden, 'Yahudi toplumuna duyduğum sıcaklık ve bağlantı sorgulanamaz. Birkaç yıl önce 'Siyonist olmak için Yahudi olmak zorunda değilsiniz ve ben bir Siyonist'im' dediğimde sıkıntılara girdim ve eleştirildim.' diye konuştu.


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