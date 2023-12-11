Son yağmurlardan sonra İstanbul barajlarında doluluk oranları

Türkiye, kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olan ülkelerden biri.İstanbul ise nüfusu bakımından en büyük tehlike senaryolarının merkezinde olan şehir.Bu kapsamda yaz ayları kurak geçen İstanbul'da barajların düşük seviyesi alarm vermeye başladı. Kış aylarının gecikmesiyle artan tedirginlik son günlerdeki yağmurlarla bir nebze olsun hafifledi.Kurak günler geçiren Megakent İstanbul'da geçtiğimiz hafta da etkili olan sağanak yağış, barajlara can suyu oldu.İSKİ'nin son verilerine göre doluluk oranında artış yaşanan barajlardaki genel durum yüzleri güldürdü.Barajlardaki doluluk oranı yüzde 40 sınırına dayandı. Megakent'teki barajlarda doluluk oranı yüzde 39,62 oldu. Yağışların önümüzdeki günlerde de süreceği kaydedildi.Megakent'in barajlarındaki doluluk oranlarında son durum ise şöyle:Alibey Barajı; yüzde 50,89Büyükçekmece Barajı; yüzde 25,05Darlık Barajı; yüzde 56,86Elmalı Barajı; yüzde 88,38Istrancalar Barajı; yüzde 40,47Kazandere Barajı; yüzde 13,53Pabuçdere Barajı; yüzde 10,08Sazlıdere Barajı; yüzde 21,08Terkos Barajı; yüzde 23,67Ömerli Barajı; yüzde 64,4