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Son yağmurlardan sonra İstanbul barajlarında doluluk oranları

Son günlerini yağışlı geçiren İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yükselmeye devam ederken toplam doluluk oranı yüzde 39,62 oldu.

Ekleme: 11.12.2023 - 11:27 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Son yağmurlardan sonra İstanbul barajlarında doluluk oranlarıTürkiye, kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olan ülkelerden biri.

İstanbul ise nüfusu bakımından en büyük tehlike senaryolarının merkezinde olan şehir.

Bu kapsamda yaz ayları kurak geçen İstanbul'da barajların düşük seviyesi alarm vermeye başladı. Kış aylarının gecikmesiyle artan tedirginlik son günlerdeki yağmurlarla bir nebze olsun hafifledi.

Sağanaklar can suyu oldu

Kurak günler geçiren Megakent İstanbul'da geçtiğimiz hafta da etkili olan sağanak yağış, barajlara can suyu oldu.

İSKİ'nin son verilerine göre doluluk oranında artış yaşanan barajlardaki genel durum yüzleri güldürdü.

Doluluk oranı yüzde 40'a dayandı

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 40 sınırına dayandı. Megakent'teki barajlarda doluluk oranı yüzde 39,62 oldu. Yağışların önümüzdeki günlerde de süreceği kaydedildi.

Megakent'in barajlarındaki doluluk oranlarında son durum ise şöyle:

Alibey Barajı; yüzde 50,89

Büyükçekmece Barajı; yüzde 25,05

Darlık Barajı; yüzde 56,86

Elmalı Barajı; yüzde 88,38

Istrancalar Barajı; yüzde 40,47

Kazandere Barajı; yüzde 13,53

Pabuçdere Barajı; yüzde 10,08

Sazlıdere Barajı; yüzde 21,08

Terkos Barajı; yüzde 23,67

Ömerli Barajı; yüzde 64,4
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