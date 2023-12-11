İzmir’de evlat vahşeti! Uyuşturucu bağımlısı genç annesini katletti babasının yanına gidip…

Kan donduran olay, akşam saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak'ta bulunan bir müstakil evde yaşandı.Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen B.Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Fazile çavdar ile tartıştı. Ardından sert bir cisimle başına vurduğu annesini bıçakladı.Anne Çavdar kanlar içerisinde yere yığılırken, evden ayrılan B.Ç., bir iş yerinde bekçi olarak çalışan babası H.Ç.'nin yanına giderek annesini öldürdüğünü anlattı.Oğluyla birlikte eve giden baba, eşini kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Fazile Çavdar'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.Öte yandan, şüpheli B.Ç., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürülürken, Fazile Çavdar'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü vurgulandı.