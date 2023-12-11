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İsrail basını deşifre etti: Gazze kasabı Netanyahu'nun gizli ekibi! Dikkat çeken ABD detayı...

ABD destekli Gazze işgalini sürdüren İsrail, kan donduran hamlelerine bir yenisini daha ekledi. İsrail basını, Gazze kasabı Binyamin Netanyahu'nun gizli ekibini deşifre etti. Sözde sivil hakları savunucusu ABD ile ilgili detay ise, dikkat çekti.

İsrail basını deşifre etti: Gazze kasabı Netanyahu'nun gizli ekibi! Dikkat çeken ABD detayı...
Ekleme: 11.12.2023 - 10:31 Güncelleme: 11.12.2023 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
İsrail basını deşifre etti: Gazze kasabı Netanyahu'nun gizli ekibi! Dikkat çeken ABD detayı...
ABD'nin açık desteği ile 66 gündür Gazze'ye ölüm kusan İsrail, işgal planına hız verdi. Dünyanın gözü önünde 18 bin sivili katleden İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kurduğu gizli ekip deşifre oldu.

The Times of Israel'in haberine göre, Gazze kasabı Binyamin Netanyahu, Gazze işgali için harekete geçti.

İsrail basını deşifre etti: Gazze kasabı Netanyahu'nun gizli ekibi! Dikkat çeken ABD detayı...

GİZLİ EKİP KURDU

Gazze katliamlarını sona erdirdikten sonra bölgenin nasıl yönetileceğine dair planlar yapan Netanyahu'nun gizli bir ekip kurduğu belirtildi.

Netanyahu'nun kurduğu Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer liderliğindeki ekipte, İsrail Savunma Kuvvetleri, Mossad ve Shin Bet'ten temsilciler yer aldığı belirtildi.

İsrail'in ABD Büyükelçisi Mike Herzog'un da toplantılarda yer aldığı belirtilirken ekibin şimdiye kadar 4 kez bir araya geldiği ve bu hafta bir görüşmenin daha yapılacağı bildirildi.

BIDEN YÖNETİMİ İÇİN ÖNEMLİ

İsrail'in 'Amerikalıları ekibin varlığından haberdar ettiğini ve Kudüs'ün ertesi gün için bir plan sunmasının Biden yönetimi için önemli olduğunu' iddialar arasında yer aldı

İsrail basını deşifre etti: Gazze kasabı Netanyahu'nun gizli ekibi! Dikkat çeken ABD detayı...

İŞGAL PLANI

Netanyahu'nun daha önce açık uçlu bir şekilde İsrail ordusunun Gazze'de varlığını sürdüreceği mesajını verdiği de hatırlatılan haberde, tampon bölge oluşturulmasından söz edildi. ABD'nin ise bu plana karşı çıktığı iddialar arasında yer aldı.

İsrail basını deşifre etti: Gazze kasabı Netanyahu'nun gizli ekibi! Dikkat çeken ABD detayı...

Filistin yönetiminin köklü bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu öne süren İsrailli yetkililer 'Bu kültürel değişiklikler olmazsa İsrail kendisini düşman bir halkla karşı karşıya bulacak.' ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 297 artarak 17 bin 997'ye yükseldi.

İsrail basını deşifre etti: Gazze kasabı Netanyahu'nun gizli ekibi! Dikkat çeken ABD detayı...

İSRAİL ORDUSUNA DARBE

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 101'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 430 askerinin öldürüldüğünü duyurdu








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