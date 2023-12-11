Günün en acı haberi: Kızının düğününden dönerken kazada yaşamını yitirdi

Kaza, saat 16.00 sıralarında Niğde- Ankara Otoyolu Acıgöl ilçesi yakınlarında meydana geldi. Fetih Eroğlu (66) yönetimindeki 06 BL 1578 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanarak takla attı.Kazada sürücü Fetih Eroğlu, eşi Müceste Eroğlu (65), baldızı Ümmügülsüm Yılmaz Keleş (66), kardeşi Sayinur Deniz ile yakını Nezaket Yılmaz (61) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Araç içinde sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılardan Sayinur Deniz, ambulansla kaldırıldığı Gülağaç Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Diğer 4 yaralı da Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaşamını yitiren Sayinur Deniz'in, kızı Elif'in Osmaniye'de düzenlenen düğününe katıldıktan sonra Ankara'daki evlerine dönerken kazanın meydana gediği öğrenildi.