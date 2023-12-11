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Guatr hastaları bu köye koşuyor: Suyunu içen sağlığına kavuşuyor!

Tokat'ta Keşlik köyünde bulunan suyun guatr hastalığına şifa olduğu düşünülüyor. Çevre illerde yaşayan hastalar, suyun bulunduğu köye akın ediyor!

Ekleme: 11.12.2023 - 13:14 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
Guatr hastaları bu köye koşuyor: Suyunu içen sağlığına kavuşuyor!
Tokat merkeze bağlı Keşlik köyünde bulunan suyun guatr hastalığına şifa olduğu düşünülüyor. Su çevre illerden de ziyaretçileri ağırlıyor. Suyun içerisinde ki iyot miktarının yüksek olmasından dolayı suyun guatr hastalığına iyi geldiği iddia ediliyor.

Guatr hastaları bu köye koşuyor: Suyunu içen sağlığına kavuşuyor!

Köy sakinlerinin belirttiğine göre yapılan incelemeden de su tam not almış. Yaklaşık 350 kişinin yaşadığı köyde bulunan bir çok ev bu suyu içme suyu olarak kullanıyor.

KÖYDE GUATR HASTASI YOK!

Suyun analiz edildiğini ve sağlıklı olduğunu belirten Keşlik köyü muhtarı Murat Kışla, 'Suyumuz köye yakın bir dağın altından çıkıyor. Başka yerde de böyle kaynaklarımız var.

Guatr hastaları bu köye koşuyor: Suyunu içen sağlığına kavuşuyor!

Daha önceden araştırması yapılmış, iyot oranı yüksek bir su olduğu için guatr hastalığına iyi geliyor. Şifalı olduğunu duyanlar Türkiye'nin dört yanından geliyor. Köyümüz de çok nadir guatr hastası oluyor, belki 1 ya da 2 kişide görülmüştür' Şeklinde konuştu.

Guatr hastaları bu köye koşuyor: Suyunu içen sağlığına kavuşuyor!

TÜM KÖY BU SUYU İÇİYOR
Şifalı olduğu söylenen suyu evinde içme suyu olarak kullandığını belirten köy sakini Hasan Ergin, 'Türkiye'nin her tarafından gelenler var. İyot oranı yüksek olduğu için guatr hastalığına iyi geliyor. Sürekli içilmesi gerekiyor, bir iki sefer içince fayda etmiyor. Buraya gelen çok oluyor özellikle pazar günleri çok kalabalık oluyor. Evimiz de içme suyu olarak bu suyu kullanıyoruz' dedi.
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