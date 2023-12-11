Gaziantep'te feci kaza: Yolcu servisi vince çarptı çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te yolcu servisi vinçle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüsteki 9 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Nizip kara yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi.Cengiz Genç kontrolündeki 27 AC 209 plakalı vince, dönüş yaptığı sırada Erol Boydan kontrolündeki 27 ASH 050 plakalı yolcu servisi çarptı. Servisteki 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.