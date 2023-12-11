Gaziantep'te feci kaza: Yolcu servisi vince çarptı çok sayıda yaralı var
Gaziantep'te yolcu servisi vinçle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüsteki 9 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Nizip kara yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi.
Cengiz Genç kontrolündeki 27 AC 209 plakalı vince, dönüş yaptığı sırada Erol Boydan kontrolündeki 27 ASH 050 plakalı yolcu servisi çarptı. Servisteki 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Cengiz Genç kontrolündeki 27 AC 209 plakalı vince, dönüş yaptığı sırada Erol Boydan kontrolündeki 27 ASH 050 plakalı yolcu servisi çarptı. Servisteki 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.