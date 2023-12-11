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Doktorlar bile şokta! Beyninden ve ciğerlerinden 700 tane kıl kurdu çıkarıldı: O yemek sonunu getiriyordu...

Çin'de bir adam, domuz eti yedikten sonra yoğun baş ağrısı yaşasa ve nöbet geçirse de doktora görünmeyi erteleyerek bir ay boyunca bu şekilde hayatına devam etti. Sonunda doktora gittiğinde ise beyni de dahil olmak üzere vücudunun her yerinde 700'den fazla tenya bulunduğu keşfedildi.

Ekleme: 11.12.2023 - 11:34 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
Doktorlar bile şokta! Beyninden ve ciğerlerinden 700 tane kıl kurdu çıkarıldı: O yemek sonunu getiriyordu...
43 yaşındaki Zhu Zhong-fa, hastalık belirtilerinin bir aydan fazla sürmesi karşısında şaşkınlığa uğradı. Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Bağlı Hastanesindeki doktorlardan yardım istemeye karar verdi.

Bulaşıcı hastalıklar bölümünden Dr Wang Jian-rong, Bay Zhu'nun tıbbi muayenesini yaptı ve ona tenyazis teşhisi koydu. Ayrıca hastanın vücudunda 700'den fazla tenya bulundu.

Doktorlar bile şokta! Beyninden ve ciğerlerinden 700 tane kıl kurdu çıkarıldı: O yemek sonunu getiriyordu...

Tıbbi açıdan taenia solium olarak bilinen tenyalar, genellikle az pişmiş veya enfekte domuz etindeki tenya yumurtalarının yenmesi yoluyla vücuda girebilir.

Dr. Wang, şunları söyledi: 'Hastanın beyninde çok sayıda yer kaplayan lezyon var. Bu lezyonlar aynı zamanda akciğerlerde de var ve göğüs boşluğunun içindeki kasları dolduruyor.'

Enfeksiyonların halihazırda hastanın organlarına 'hasar verdiğini' de sözlerine ekledi.

Doktorlar bile şokta! Beyninden ve ciğerlerinden 700 tane kıl kurdu çıkarıldı: O yemek sonunu getiriyordu...

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre tenya yumurtaları merkezi sinir sistemine girdiğinde hastada epileptik nöbetler de dahil olmak üzere nörolojik semptomlara neden olabiliyor.

Neyse ki tenyazis, müshil ve ilaçlarla tedavi edilebilir ancak enfeksiyonun ciddiyetine bağlı olarak tedavinin dozu ve süresi değişebilir.

Bay Zhu, yaklaşık bir ay önce yediği güveçteki eti iyice pişirmemiş olabileceğini hatırladığını söyledi.

Doktorlar bile şokta! Beyninden ve ciğerlerinden 700 tane kıl kurdu çıkarıldı: O yemek sonunu getiriyordu...

Dr. Wang şöyle açıkladı: 'Günlük hayatımızda çok sayıda et bazlı yemek yeme eğilimindeyiz. Az pişirilirse tenya yumurtaları yutulduğunda canlı kalır. '

'Ve eğer pişmemiş et yediyseniz, Tenyaların vücutta dolaşıp farklı hastalıklara neden olma ihtimali var.'

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