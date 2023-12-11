Dilan Polat’ın kara kutusuydu! Şule’den imalı paylaşım: Beni yoran insandan...

Türkiye'nin gündemi sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'tı.Gösterişli hayatlarını, son model araçlarını ve pahalı tatillerini sosyal medyada yayınlayan Polatgiller hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından soruşturma açıldı. Gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çifti, tutuklandı.Gözler ise Dilan Polat'ın kara kutusu ve yardımcısı Şule'yi aradı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Polat çiftine destek veren Şule, bir anda sırra kadem bastı. Kısa süre sonra da Dilan Polat'ın kıyafetleriyle AVM turuna çıktı.Polis ekipleri ise Özbekistan uyruklu Şule ve evin diğer hizmetlisi Nergis'e yönelik inceleme başlattı. İkilinin ikamet izinlerinin bittiği anlaşıldı. Nargiza K.'nın (Nergis) ise Türkiye'ye 90 ay önce turist vizesi ile giriş yaptığı ve kaçak durumda olduğu ortaya çıktı. Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen Şule ve Nergis sınır dışı edilerek ülkelerine yollandı.Ülkesine gönderilen Şule, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Milletçe rahatlayın Ama bir şeyi de unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla ülkeme gidiyorum' diyerek paylaşım yaptı.Dilan Polat'ın kara kutusu olan Şule, bununla da kalmadı. Sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı.'Beni yoran insandan uzaklaşıyorum. Benim canım sizin saçmalıklarınızdan daha kıymetli. Bırakın kendi doğru bildiklerinde boğulsunlar' sözlerini Dilan ve Engin Polat için söylediği iddiası ortaya atıldı.