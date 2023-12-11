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Akaryakıt fiyatlarına 3. indirim! Benzin, motorin fiyatları ne kadar oldu? Dev indirim pompa fiyatlarına yansıdı

Aralık ayının ilk haftasında üst üste gelen 2 indirime bir yenisi daha eklendi. Akaryakıt fiyatlarında 3. indirim müjdesi! Benzin, motorin kaç TL olacak? Akaryakıt fiyatlarına ne kadar indirim geliyor? 11 Aralık akaryakıt fiyatlarında son durum ne? 7 ve 8 Aralık'ta motorin fiyatlarına toplamda 2 lira 18 kuruş indirim gelmişti. Peki 3. indirim benzine mi motorine mi geldi?

Ekleme: 11.12.2023 - 11:19 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Akaryakıt fiyatlarına 3. indirim! Benzin, motorin fiyatları ne kadar oldu? Dev indirim pompa fiyatlarına yansıdı
Brent petrol fiyatlarının hızla düşüş göstermesiyle birlikte iç piyada motorin ve benzin fiyatlarına indirim haberleri peş peşe gelmeye başladı. Milyonlarca araç sahibi geçen hafta çifte indirime sevinirken, akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geldi. 7 Aralık'tan itibaren motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruş, 8 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere ise 88 kuruş indirim gelmişti. Tabelalar 9 Aralık'ta bir daha değişti, benzin fiyatlarına 2 liraya yakın indirim geldi. İşte 11 Aralık 2023 akaryakıt fiyatları indirimi sonrası güncel LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatları...

MOTORİN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
11 Aralık akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Motorin fiyatlarına ne kadar indirim geldi? Motorin pompa fiyatı ne kadar oldu? 7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatarına 1 lira 34 kuruşluk indirim uygulandı. 8 Aralık itibarıyla motorine 88 kuruşluk bir indirim daha geldi.

Akaryakıt fiyatlarına 3. indirim! Benzin, motorin fiyatları ne kadar oldu? Dev indirim pompa fiyatlarına yansıdı

BENZİN FİYATLARINA KAÇ TL İNDİRİM GELDİ?
Benzin fiyatlarına indirim mi geldi? Benzin fiyatlarına kaç TL indirim geldi? Motorin fiyatlarına 2 TL'nin üzerinde gelen peş peşe akaryakıt indirimi haberlerinin ardından araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber de benzin fiyatlarından geldi. 9 Aralıık'tan itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim geldi.

11 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
11 Aralık 2023 Pazartesi itibarıyla İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı, 32,86 TL, motorin litre fiyatı, 35,35 TL, LPG litre fiyatı 18,24 TL oldu. İstanbul Avrupa Yakası'nda ise bir litre benzin fiyatı: 32,92 TL, motorin litre fiyatı, 35,43 TL LPG litre fiyatı, 18,69 TL'den kendine alıcı bulmaya başladı.
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