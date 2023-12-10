  • USD: 28,90 - 28,95
  • EURO: 31,16 - 31,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı: İnsanlığın geleceği için inisiyatif almaya hazırız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün, başta savaş ve soykırımın yok ettiği Gazzeliler olmak üzere tüm dünya için bir çıkış kapısı, bir çözüm noktası, bir kurtuluş vesilesi olmasını diliyorum" dedi.

Ekleme: 10.12.2023 - 16:11 Güncelleme: 10.12.2023 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı: İnsanlığın geleceği için inisiyatif almaya hazırız
Kurtulmuş, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Mesajında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, insanlık ailesini saygı, dostluk, barış, adalet, özgürlük, eşitlik gibi etik ve değerli idealler etrafında buluşturmak üzere 10 Aralık 1948 yılında kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin üzerinden 75 yıl geçtiğini hatırlattı.

75 yıllık süreçte insanlığın farklı kıtalarda, farklı zaman dilimlerinde birçok sınamadan geçtiğini ve çoğunda küresel ölçekte sınıfta kaldığını vurgulayan Kurtulmuş, 'Dün Irak, Suriye, Srebrenitsa, bugün ise Gazze; insanlığın ve insan haklarının can çekiştiğinin delilidir' değerlendirmesini yaptı.

'İnsanlığın geleceği için inisiyatif almaya hazırız'
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin birinci maddesine işaret eden Kurtulmuş, Beyanname'nin yalnızca birinci maddesinin bile tam manasıyla uygulanması halinde insan onurunu, hayatını ve geleceğini hiçe sayan dramların hiçbirinin yaşanmayacağını belirtti.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

'Gelinen noktada açıkça görülmektedir ki; dünya devletleri imza attıkları bu Beyanname'nin gerektirdiği sorumluluktan kaçınmışlardır. İnsan hakları evrenseldir ve herkesi eşit şekilde kapsamalı, korumalıdır. Bazılarının eşit ama bazılarının daha fazla eşit olduğu bir dünya düzeninin sürdürülebilir olmadığı aşikardır.

Savaşlar, göçler, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, şiddet ve hak ihlalleri her gün daha da büyüyen devasa sorunlarımızdır. Bu meyanda mevcut kurumların yeniden yapılandırılması zorunluluğa dönüşmüştür. Türkiye olarak insanlığın geleceği için inisiyatif almaya ve öncülük etmeye her zaman hazırız. Bu düşüncelerle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün, başta savaş ve soykırımın yok ettiği Gazzeliler olmak üzere tüm dünya için bir çıkış kapısı, bir çözüm noktası, bir kurtuluş vesilesi olmasını diliyorum'

Murat Bardakçı'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün 'Filistinliler topraklarını sattı' iddiasına yanıt: Söyledikleri hikaye
Bakan Uraloğlu açıkladı: Dev projeye uluslarası alanda ödül! Dünyanın en iyisi seçildi
Dünya, Başkan Erdoğan'ın ABD çıkışını konuşuyor! 'Adalet bu mu?'
Zara'dan 'Gazze'yi hatırlatan akıllara zarar paylaşım: Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
Mansur Yavaş, ABB şirketlerini tek tek batırdı! Sayıştay raporuna yansıdı: İşte çöküşün kanıtı
Ankara'da Filistin broşürü dağıtan kadına saldırı
Soykırım sponsoru ABD'den kan donduran hamle: İsrail için acil durum ilan ettiler
Zonguldak'ta heyelan altında kalan ev yıkıldı! Anne ve oğlunu arama - kurtarma çalışmalarında zamanla yarış
HEDEP'ten CHP'ye veto: Sadece seçim zamanı bizi hatırlıyorlar
Gözler 11 Aralık'ta! Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İşte masadaki rakamlar...
Başkan Erdoğan: Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil…
Gazze katliamında geri sayım! ABD İsrail’e süre verdi: Bu işi artık tamamlayın!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan KADEM’i kabul etti: Dikkat çeken hukuki kazanım ve yasal düzenleme vurgusu
Dışişleri Bakanı Fidan: ABD Gazze konusunda artık yalnız kaldı
Temel öncelik enflasyonla mücadele! Bakan Şimşek tarih verdi: Olumlu yansımaları makro göstergelerde görülmeye başlandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin'de öldürülen her çocuğun elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır
Meral Akşener’den koalisyon itirafı: Şimdiki aklım olsaydı…
Kentsel dönüşüm tezgahı deşifre oldu! Mansur Yavaş’ın maskesi düştü
Siyonist İsrail kana doymadı
Asgari ücret için 2'li veri o rakama işaret ediyor! Başkan Erdoğan'dan doğrudan talimat
Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!

Beşiktaş saldırısının üzerinden 7 yıl geçti: 47 şehit unutulmadı...

Beşiktaş saldırısının üzerinden 7 yıl geçti: 47 şehit unutulmadı...

Dilan Polat’ın yardımcısı ve kara kutusuydu! Şule’den şoke eden açıklama: Alnımın akıyla…

Dilan Polat’ın yardımcısı ve kara kutusuydu! Şule’den şoke eden açıklama: Alnımın akıyla…

Seçil Erzan'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mağdurları böyle ikna etmiş

Seçil Erzan'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mağdurları böyle ikna etmiş

Köyde esrarengiz olay: 21 günde 5 yer yandı! Herkes tedirgin oldu

Köyde esrarengiz olay: 21 günde 5 yer yandı! Herkes tedirgin oldu

WhatsApp'a kaybolan sesli mesajlar geldi: Nasıl kullanılır?

WhatsApp'a kaybolan sesli mesajlar geldi: Nasıl kullanılır?