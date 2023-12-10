  • USD: 28,90 - 28,95
  • EURO: 31,16 - 31,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Polisi karşısında görünce yakayı ele verdi

Hakkari polisinin dikkati uyuşturucu sevkiyatını önledi. Narkotik ekipleri, tedirgin hareketler sergileyerek seyir halinde olan araç sürücüsünü uzaktan takibe aldı. Polis kontrol noktasında durdurulan sürücü heyecanlı ve tutarsız beyanlarda bulunması üzerine yakayı ele verdi. Araçta yapılan aramada 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 10.12.2023 - 11:35 Güncelleme: 10.12.2023 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Polisi karşısında görünce yakayı ele verdi
Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Yüksekova İlçesi'nde yaptığı çalışmalarda; Esendere - Yüksekova Karayolunda tedirgin hareketler sergileyerek seyir halinde olan araç sürücüsünü uzaktan takibe aldı.

POLİSİ KARŞISINDA GÖRÜNCE HEYECANLANDI

Hakkâri Yüksekova İlçe merkezine yaklaşan araç sürücü, polis kontrol noktasında durduruldu. Araçtan indirilen sürücünün kimlik kontrolü yaptığında herhangi bir suça karışmadığını ancak tedirgin, heyecanlı ve tutarsız beyanlarda bulundu.

POLİSİN DİKKATİ YAKALATTI

Hakkâri polisi, şüphelinin durumundan şüphelenmesi üzerine Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığından adli arama kararı talep edildi. Narkotik ekipleri köpek ile araçta yaptıkları aramada 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüphelinin gösterdiği polis kimliğinin sahte olduğu uyuşturucu maddeyi İran sınırından temin ederek Yüksekova'ca götürdüğü anlaşıldı. Hakkâri emniyetine götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Murat Bardakçı'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün 'Filistinliler topraklarını sattı' iddiasına yanıt: Söyledikleri hikaye
Bakan Uraloğlu açıkladı: Dev projeye uluslarası alanda ödül! Dünyanın en iyisi seçildi
Dünya, Başkan Erdoğan'ın ABD çıkışını konuşuyor! 'Adalet bu mu?'
Zara'dan 'Gazze'yi hatırlatan akıllara zarar paylaşım: Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
Mansur Yavaş, ABB şirketlerini tek tek batırdı! Sayıştay raporuna yansıdı: İşte çöküşün kanıtı
Ankara'da Filistin broşürü dağıtan kadına saldırı
Soykırım sponsoru ABD'den kan donduran hamle: İsrail için acil durum ilan ettiler
Zonguldak'ta heyelan altında kalan ev yıkıldı! Anne ve oğlunu arama - kurtarma çalışmalarında zamanla yarış
HEDEP'ten CHP'ye veto: Sadece seçim zamanı bizi hatırlıyorlar
Gözler 11 Aralık'ta! Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İşte masadaki rakamlar...
Başkan Erdoğan: Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil…
Gazze katliamında geri sayım! ABD İsrail’e süre verdi: Bu işi artık tamamlayın!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan KADEM’i kabul etti: Dikkat çeken hukuki kazanım ve yasal düzenleme vurgusu
Dışişleri Bakanı Fidan: ABD Gazze konusunda artık yalnız kaldı
Temel öncelik enflasyonla mücadele! Bakan Şimşek tarih verdi: Olumlu yansımaları makro göstergelerde görülmeye başlandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin'de öldürülen her çocuğun elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır
Meral Akşener’den koalisyon itirafı: Şimdiki aklım olsaydı…
Kentsel dönüşüm tezgahı deşifre oldu! Mansur Yavaş’ın maskesi düştü
Siyonist İsrail kana doymadı
Asgari ücret için 2'li veri o rakama işaret ediyor! Başkan Erdoğan'dan doğrudan talimat
Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!

Beşiktaş saldırısının üzerinden 7 yıl geçti: 47 şehit unutulmadı...

Beşiktaş saldırısının üzerinden 7 yıl geçti: 47 şehit unutulmadı...

Dilan Polat’ın yardımcısı ve kara kutusuydu! Şule’den şoke eden açıklama: Alnımın akıyla…

Dilan Polat’ın yardımcısı ve kara kutusuydu! Şule’den şoke eden açıklama: Alnımın akıyla…

Seçil Erzan'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mağdurları böyle ikna etmiş

Seçil Erzan'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mağdurları böyle ikna etmiş

Köyde esrarengiz olay: 21 günde 5 yer yandı! Herkes tedirgin oldu

Köyde esrarengiz olay: 21 günde 5 yer yandı! Herkes tedirgin oldu

WhatsApp'a kaybolan sesli mesajlar geldi: Nasıl kullanılır?

WhatsApp'a kaybolan sesli mesajlar geldi: Nasıl kullanılır?