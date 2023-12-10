Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm desteği alarak evini yapan depremzedeyi paylaştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.6 Şubat'ta meydana gelen afette, adeta yerle bir olan 11 ilde kentler yeniden ayaklandırılıyor.Bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremzedelere nefes olacak projeler hayata geçirdi.Bunlardan biri de 'Yerinde Dönüşüm' projesi.17 Temmuz'da başvuruların başladığı proje yoğun ilgi gördü. Bakan Mehmet Özhaseki de sosyal medya hesabından proje desteği alan bir depremzedeyi paylaştı.Gaziantepli depremzede, güvenilir bir konut inşa etti. Bakan Özhaseki şu ifadeleri kullandı:Gaziantep'te Ekrem Şahin kardeşim, mahallesinden ayrılmak istemedi. 'Yerinde Dönüşüm' projemize başvurdu, hibe ve kredi desteği alıp evini yerinde yapmaya başladı.Ekrem kardeşim evinin kaba inşaatını bitirmek üzere. Kısa sürede tamamlayarak akrabalarıyla, komşularıyla bir arada yaşamaya devam edecek.Deprem bölgesinde el ele verdik, şehirlerimizi birlikte inşa ediyoruz.Duygularını anlatan depremzede, şu ifadeleri kullandı:Adım Ekrem soyadım Şahin. Bizim evimizin çatısı yıkıldı. 6 şubat depremi çok sıkıntılı bir dönemdi, herkes bir şeyler kaybetti. Böylesi projelerle hem insanlara moral motivasyon hem de geleceğe dönük nerede kalırım korkusu olmadan mahalleden ayrılmadan bir ev yapmak çok güzel bir şey.Biz burada doğduk büyüdük. Akrabam olsun, çevrem olsun burada. Yerinde Dönüşüm projesini öğrendik başvuru yaptık, kabul oldu. Biz de Yerinde Dönüşüm projesiyle evimizin yıkıldığı yerde yapımına başladık. En kısa sürede inşallah eve geçip oturulacak. Bu proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na teşekkür ederiz.Proje kapsamında kendi evini yapacak depremzedele 500 bin TL, dükkan için 250 bin TL hibe veriliyor.Depremzedeler evlerini yapabilmek için 500-800 bin TL kredi kullanıyor.Afet konutları için verilen 500 bin TL'lik destek 750 bin liraya, iş yerleri için de verilen 250 bin TL'lik hibe 400 bin liraya çıkarıldı.Ahırlı köy evleri için de 750 bin lira hibe ve 1 milyon lira kredi desteği sağlanacağının müjdesi verildi.