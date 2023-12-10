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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! BTÖ'ye KAHRAMANLAR-33 operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ)'ye yönelik 12 ilde düzenlenen KAHRAMANLAR - 33 operasyonunda örgüte ait 78 mağara imha edildi. Söz konusu operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ekleme: 10.12.2023 - 09:20 Güncelleme: 10.12.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! BTÖ'ye KAHRAMANLAR-33 operasyonu!İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen Kahramanlar-33 operasyonlarında bölücü terör örgütüne (BTÖ) ait çok miktarda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Hakkari, Bingöl, Bitlis, Van, Ağrı, Erzurum ve Gümüşhane'de Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığının koordinasyonunda, jandarma özel harekat (JÖH), komando, güvenlik korucuları ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin katılımıyla Kahramanlar-33 Operasyonları düzenlendiğini belirtti.

BTÖ'nün, kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 12 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları mühimmatın yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 78 barınma alanının imha edildiğini ve çok miktarda mühimmat ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! BTÖ'ye KAHRAMANLAR-33 operasyonu!

'29 roketatar antitank mühimmatı, 5 obüs mühimmatı, 155 mm top mühimmatı, AT-4 tanksavar, RPG-7 roketatar ile 57 RPG-7 roketatar mühimmatı, 120 kilogram bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat patlayıcı madde, 13 el bombası, 10 el yapımı patlayıcı (EYP), antipersonel mayın, makineli tüfek, 40 mm otomatik bomba atar, ısı güdümlü füze namlusu, 6 AK-47 piyade tüfeği, G-3 piyade tüfeği, M-1 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 84 tüp, 34 pil, 3 akü, EYP düzenekleri hazırlamak için kullanılan 815 metre kablo, 709 çeşitli çap ve ebatlarda mühimmat ile çok sayıda fünye, sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi.'

Yerlikaya, operasyonu düzenleyen jandarmaları tebrik ederek, 'Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! BTÖ'ye KAHRAMANLAR-33 operasyonu!
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