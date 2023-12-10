Forex yatırım vaadiyle milyonluk vurgun!

iber polislerinin Ankara merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmalarında vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek sahte Forex borsası üzerinden yatırım vaadiyle paylaşım yaparak inandırdıkları kişilerden dolandırılıcık yapan suç örgütünü tespit etti.Suç örgütünün, ele geçirilen sosyal medya hesapları üzerinden reklam paylaşarak kendisiyle irtibat kuran kişilere yüksek kâr vaadinde bulundu. Örgüt, ilk etapta düşük miktarda para yatıran kişilere, kısa sürede yüksek oranda kâr elde ettiği söyledi. Daha da yüksek kâr beklentisine giren mağdurlar, daha yüksek miktarda para göndererek örgütün ağına düştü. Örgüt üyelerinin hesabına aktarılan paraların izini kaybettirmek için 3'üncü şahısların üzerine aktarıldığı tespit edilirken bu yolla milyonlarca vurgun gerçekleştirdiği ortaya çıktı.Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Ankara merkezli Van, İstanbul ve Mersin illerinde 17 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda Mersin'de 9, Van'da 2, Istanbul'da 1, toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerin ardından çıkarıldıkları mahkemece 8 zanlı tutuklanırken, 6 kişide adli kontrol kararı aldı.