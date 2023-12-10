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Eskişehir'de 450 litre kaçak alkol ele geçirildi

Polis ekiplerince bir ev ile iş yerine yapılan baskında 380 litre etil alkol ile 74 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 10.12.2023 - 10:40 Güncelleme: 10.12.2023 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
Eskişehir'de 450 litre kaçak alkol ele geçirildiYeni yıl yaklaşırken kaçak alkop operasyonları da hız kazandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak alkol denetimlerini artırdı.

Polis ekiplerince kaçak alkol üretildiği belirlenen bir ev ve iş yerine baskın yapıldı.

1 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 380 litre etil alkol, 74 litre sahte ve kaçak alkol, 6 adet sahte ve kaçak alkol yapımında kullanılan kit ele geçirildi.

Vatandaşa uyarı açıklaması

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yaklaşan yılbaşı nedeniyle kaçak/sahte alkol ticaretinin önlenmesi ve halk sağlığının korunması maksadıyla sahte/kaçak alkol satan kişilere yönelik çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir.

Vatandaşlarımızın bandrolsüz, menşei belli olmayan, merdiven altı üretilmiş ürünlerden uzak durmaları, şüphelendikleri ürünlerle alakalı ihbarda bulunmaları büyük önem arz etmektedir" denildi. Soruşturma sürüyor.
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