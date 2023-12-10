Bakan Tunç’tan yargı paketi açıklaması “Çalışma taslak aşamasında olup henüz tamamlanmamıştır”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketine ilişkin bazı basın yayın organlarında paylaşımlarda bulunulduğunu, çalışmanın taslak aşamasında olduğunu, henüz tamamlanmadığını kaydetti.

Adalet Bakanı Tunç, yeni yargı paketi hakkında açıklama yaptı. Bakan Tunç, yargı paketine ilişkin olarak bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada paylaşımlarda bulunulduğunu belirterek, 'Çalışma taslak aşamasında olup, henüz tamamlanmamıştır' dedi.Bakan Tunç, yargı paketinin tamamlanmasıyla milletvekillerinin takdirine sunulacağını, meclis grubundaki çalışmanın ardından nihai şeklini almasıyla kanun teklifini verecek olan milletvekilleri tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.