AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nden Filistin mesajı: 10 dakikada bir çocuk ölüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in mesajı şu şekilde:İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilişinin 75. yıldönümünü idrak ediyoruz.10 Aralık İnsan Hakları Günü olarak anılan bugünde maalesef Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında büyük bir insanlık dramı yaşanıyor.Gazze Şeridi'nde her 10 dakikada 1 çocuk İsrail ordusu tarafından öldürülüyor; kadınlar, masum siviller, basın mensupları, doktorlar hunharca katlediliyor.Bugün sadece İnsan Hakları Günü değil; İnsan Hakları adına konuşanların iki yüzlülük ve çifte standartları ile maskelerinin düştüğü gün olarak tarihe geçmiştir.Batılı devletlerin çoğu çocuk katilleri ile el sıkışarak, Filistinlilerle dayanışmak isteyen halklarını engelleyerek, barış isteyen sesleri sansürleyerek iki yüzlülük sergiliyor.Uluslararası toplum adına Gazze'de derhal ateşkesin sağlanmasına dönük yapılan çağrıyı, Amerika Birleşik Devletleri veto ederek insan haklarına karşı en büyük engele imza atıyor...Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, dünyanın her neresinde olursa olsun ve her kimi hedef alırsa alsın haksızlığa, zulme ve hukuksuzluğa karşı çıkmaya devam edeceğiz.Bu vesileyle insan haklarına saygı temelinde tüm dünyada adil bir gelecek için mücadele ahdimizi yineliyoruz.10 Aralık İnsan Hakları Günü'nün başta Filistinliler olmak üzere dünyanın tüm mağdur ve mazlumları için güven ve adalet dolu günlerin gelmesine vesile olmasını dileriz.