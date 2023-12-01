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Katliamcı İsrail adım adım işgal planını uyguluyor! 'Güvenli bölge olacak' dedi: Savaş bölgesi ilan etti

Ateşkesi bozan ve Gazze katliamlarını sürdüren İsrail yine bildiğini okudu. Yalanlarla hastaneleri bombalayan İsrail bu kez de broşür atıp güvenli bölge olacağını iddia ettiği Han Yunus'u savaş bölgesi ilan etti...

Ekleme: 1.12.2023 - 13:50 Güncelleme: 1.12.2023 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
Katliamcı İsrail adım adım işgal planını uyguluyor! 'Güvenli bölge olacak' dedi: Savaş bölgesi ilan etti
İsrail kana doymuyor. Ateşkesi bozup sivil katliamını sürdüren İsrail, güvenli bölge olacağını iddia ettiği Han Yunus'u savaş bölgesi ilan etti.

Katliamcı İsrail adım adım işgal planını uyguluyor! 'Güvenli bölge olacak' dedi: Savaş bölgesi ilan etti

İsrail, güvenli bölge olacağını iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyine de kapsamlı saldırı başlatma sinyali vererek en büyük yerleşim yeri Han Yunus'u savaş alanı ilan etti.

İsrail ordusu, 'insani aranın' bitmesiyle yeniden saldırılara başladığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bazı bölgelerin boşaltılmasını istedi.

Katliamcı İsrail adım adım işgal planını uyguluyor! 'Güvenli bölge olacak' dedi: Savaş bölgesi ilan etti

İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 4 bölgesine havadan broşürler atarak halka tahliye uyarısında bulundu.

Broşürlerde, 'El Karara, El Huzaa, Absan ve Beni Suheyle sakinlerine: Bölgeyi acilen boşaltıp Refah bölgesindeki barınaklara gitmeniz gerekmektedir. Han Yunus kenti tehlikeli savaş bölgesidir.' ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in boşaltılmasını istediği Huzaa ve Absan, Han Yunus'un doğusunda İsrail sınırı yakınlarında, El Karara ise Selahaddin Caddesi yakınında yer alıyor.

Katliamcı İsrail adım adım işgal planını uyguluyor! 'Güvenli bölge olacak' dedi: Savaş bölgesi ilan etti

İsrail ordusu, ayrıca, 1,7 milyon kişinin göçe zorlandığı bölgeye yeniden başlayan saldırıları sırasında Filistinlilerin sığınabileceğini iddia ettiği yerleri göstermek için tüm Gazze Şeridi'nin 2 bin 300'den fazla bloğa bölündüğü bir harita yayımladı.

İsrail ordusunun ablukayı sıkılaştırdığı ve bir bölümünü işgal ettiği Gazze Şeridi, 365 kilometrekare alanda 2,3 milyon insanın yaşamasıyla kilometrekare başına nüfus yoğunluğunda dünyanın en yüksek üçüncü bölgesi olarak gösteriliyor.

Katliamcı İsrail adım adım işgal planını uyguluyor! 'Güvenli bölge olacak' dedi: Savaş bölgesi ilan etti

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren 'insani ara' bu sabah itibarıyla son bulmuştu.

'İnsani ara'nın sona ermesinin ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başladı.

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