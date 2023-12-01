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İstanbul için fırtına uyarısı! Valilik'ten son dakika açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için yarına dikkat çekti, sarı kodlu uyarı yayınladı. İstanbul Valiliği de vatandaşları uyardı.

Ekleme: 1.12.2023 - 16:02 Güncelleme: 1.12.2023 - 16:09 / Editör: Ozge Selin
İstanbul için fırtına uyarısı! Valilik'ten son dakika açıklamasıİstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'İstanbul'un kuzey ilçelerinde rüzgarın Cumartesi günü (02.12.2023) güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.' denildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az buutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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