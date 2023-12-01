İstanbul Havalimanı yine ilk sırada! Günlük uçuş sayısıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 13-19 Kasım'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Günlük ortalama 1297 uçuşun gerçekleştiği İstanbul Havalimanı, 2019'dan bu yana günlük uçuş sayısını yüzde 12 artırmayı başaran Avrupa'daki tek havalimanı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 13-19 Kasım tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Koronavirüs salgınının başladığı 2019 yılı öncesi uçuş sayılarındaki değişimlere de yer verilen rapora göre; İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük uçuş sayısını yüzde 12 artırmayı başaran Avrupa'daki tek havalimanı oldu.Rapora göre; İstanbul Havalimanı 13-19 Kasım'da günlük ortalama 1297 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.İstanbul Havalimanı'nı, günlük ortalama 1254 uçuşla Londra Heathrow ve 1227 uçuşla Amsterdam Schiphol havalimanı takip ediyor.