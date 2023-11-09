Yahudi kadından skandal sözler! Gazze halkını böyle hedef aldı: Umrumda değiller!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı. Çocukları, kadınları hedef aldı. Yaşanan insanlık dramı, yürek sızlattı. Dünyanın sessiz kaldığı bu zulümde, milyonlarca Filistinli ya evini kaybetti ya da yuvalarından koparıldı. Bir Yahudi kadının sözleri, İsrail'in yaptığı katliamın en açık kanıtıydı: Onların çocuk, kadın veya yaşlı olması umurumda bile değil

İsrail, yüzyılın en büyük katliamına imza attı. Ne hukuk ve de vicdan tanıdı.7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik saldırılarda 10 binden fazla insanı hayattan kopardı.Dünya, yaşanan bu insanlık dramına sessiz kaldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa, Filistin halkının yanında olmak yerine soluğu İsrail'de aldı. Destek mesajları verdi, katil Başbakan Netanyahu ile kucaklaştı.Sırf Müslüman oldukları için yaşadıkları katliam görmezden gelinen Filistinli çocukların feryatları ise yürekleri dağladı.Yetkililer, saldırılar nedeniyle milyonlarca Filistinlinin evini kaybettiğini, birçoğunun da yaşadığı bölgeden kaçtığını açıkladı.Gazze sınırına yakın Be'Eric yerleşiminde yaşayan işgalci bir Yahudi kadının sözleri ise İsrail zulmünün kanıtıydı.Birkaç kilometre ötesinde bombalarla öldürülen çocukları, onların acılı ailelerinin döktüğü yaşları görmezden gelen İsrailli kadın 'Son Filistinli yok edildiğinde evime geri döneceğim' ifadesini kullandı.Şu sözleri ise Filistinlilerin yalnızlığını bir kez daha dünyaya anlattı: Onların çocuk, kadın veya yaşlı olması umurumda bile değil...