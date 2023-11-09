Süper Lig'de haftanın hakemleri duyuruldu!
Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Trabzonspor-Konyaspor: Cihan Aydın
20.00 Ankaragücü-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
11 Kasım Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Kayserispor: Çağdaş Altay
16.00 Alanyaspor-Gaziantep FK: Turgut Doman
16.00 Fatih Karagümrük-Sivasspor: Murat Erdoğan
19.00 Hatayspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek
12 Kasım Pazar:
13.30 Pendikspor-Samsunspor: Burak Pakkan
16.00 Beşiktaş-Başakşehir: Arda Kardeşler
16.00 Rizespor-İstanbulspor: Sarper Barış Saka
19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler