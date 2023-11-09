Siyonist İsrail’in yeni hedefi Kıbrıs! İşgal planları için harekete geçtiler: Gazze’den sonra sıra oraya geldi

İsrail, 34 günden bu yana Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Hamas bahanesiyle bölgeye bomba üstüne bomba yağdıran İsrail, 11 bine yakın Filistinli sivili katletti. Gazze'de açık bir soykırım başlatan İsrail güçleri, 2.3 milyon Gazzeliyi tamamen bölgeden sürmek içinse canla başla çalışıyor. Filistin'i silah zoruyla ele geçiren İsrail'in işgal planında gözünü diktiği yeni bölge ise Kıbrıs oldu.Siyonist İsrail'in işgalini meşrulaştırmak için kullandığı 'Vadedilmiş Topraklar' planında yer alan Kıbrıs için harekete geçildi. İşgalci Siyonizm anlayışına göre kendilerine vadedildiğine inanılan toprakları ele geçirmeye yönelik politikalar benimseyen İsrail yönetimi, bu anlayış doğrultusunda Filistin topraklarını ele geçirdi.Plana göre 'Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat ırmağına kadar olan bölgede' hak iddia eden Siyonistlerin işgal planında Türkiye'nin güney kesimi ve Kıbrıs adası da yer alıyor. Tarihsel süreçte Siyonistler için daima stratejik bir konuma sahip olan Kıbrıs'ta Yahudi nüfusunu çoğaltmak için birbiri ardına hamleler yürüten İsrail'in son olarak adada arazi topladığı ortaya çıktı.Buna göre Siyonistler, Kıbrıs'ın güney ve kuzey bölgelerinde arazi toplama çalışmalarını artırdı. Türkiye Gazetesi'nin ulaştığı resmi kaynaklara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yahudi sayısının 43 bini aştığı öğrenildi. Buna göre Yahudiler, 3 bin 355 kilometrekarelik Kuzey Kıbrıs'tan toplamda 25 bin dönüm arazi aldı. Siyonistler, ticari alanda da faaliyet göstermek için KKTC'de bin 500 civarında şirket kurdu.Ada genelinde toprak almak için çoğunlukla 'Trust yöntemi' denilen formüle başvuran siyonistler, vatandaşlık alan Yahudiler ve hülle yolu ile de arazi topluyor. Aynı habere göre KKTC genelinde noterden 285 bin satış olduğu belirtiliyor.Konuya ilişkin görüş belirten uzmanlar, adanın yakın zamanda Gazze'ye uygulanan planın bir benzerinin gerçekleşebileceği konusunda endişelerini dile getirdi. 100 yıl önce Filistin'de yaşananların Kıbrıs'ta yeniden başlatıldığına dikkat çekilirken Siyonist işgalinin Kıbrıs hızla yeni bir sürgün felaketine yol açacağı konuşuluyor.Siyonistlerin arazi toplarken yasal boşlukları kullandığına dikkat çeken uzmanlar, arazi değerlerinin de bu doğrultuda manipüle edilip yükseltildiğine dikkat çekiyor. Bu yolla Türkleri saf dışı bırakan Siyonistlerin KKTC'de onlarca Yahudi sitesi inşa etmesi dikkat çekiyor.KKTC güvenlik kaynakları, önemli askeri tesis alanlarına yakın arazilerine dönük Yahudi ilgisinin arttığını söylüyor. Kritik tesislerin yakınlarındaki arazilerin hileli satış usulü ile sarılmaya çalışıldığını belirten kaynaklar, hareketliliğin Rusya Ukrayna savaşıyla arttığını belirtti. Gazze saldırılarının başlamasıyla bir ayda hem Rum tarafına hem de Türk tarafına 8 binden fazla Yahudi'nin giriş yaptığı söylenirken şu an ülke nüfusunun neredeyse yüzde 8'lik kısmını teşkil ettiği belirtiliyor. Türkleri borçlandırıp arazilerine kondukları belirtilirken Siyonistlerin yüzlerce tapuyu kasalarında sakladığı söyleniyor.1897'de Basel'de toplanan Dünya Yahudi Kongresinde 100 yıl içerisinde Yahudi devleti kurma ve ardından da kendilerine Tanrı tarafından taahhüt edilen Vadedilmiş Topraklara (Arzı Mevud) ulaşma politik bir hedef olarak öngörülmüştü. Vadedilmiş Toprakların sınırları Nil deltasından Fırat'ın doğduğu topraklara kadar uzanmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için tüm Yahudilerin kazançlarından zorunlu olarak alınan bir fon sistemi kurulmuştur. Yahudi Ulusal Fonu adı altında toplanan paraların siyasi hedeflere ulaşmak için kullanılacağı, Basel kongresinde kayıt altına alınmıştır. Bu toplantıda alınan karar gereği olarak yürütülen faaliyetlerin neticesinde 50 yıl sonra Yahudi devleti (1948 yılında) BM kararıyla kurulmuştur. Siyonist düşüncenin yeni hedefi ise Vadedilmiş Toprakların denetim altına alınmasıdır.