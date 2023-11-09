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Rezidansta korkunç olay! Genç kadın feci şekilde can verdi

Ümraniye’de Rabia Keleş (31), 44 katlı rezidansın 16.katından düşerek hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 2 çocuk annesi Keleş’in 2 yıl önce eşinden boşandığı, olay sırasında kız kardeşinin evde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Ekleme: 9.11.2023 - 16:34 Güncelleme: 9.11.2023 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Rezidansta korkunç olay! Genç kadın feci şekilde can verdiDehşete düşüren olay saat 11.30 sıralarında Ümraniye Finanskent Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre Rabia Keleş (31) 44 katlı binanın 16. katındaki pencereden sitenin bahçesine düştü.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken Rabia Keleş'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Rezidansta korkunç olay! Genç kadın feci şekilde can verdi

Keleş'in yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı ve 2 çocuğunun olduğu, olay sırasında çocuklarının evde olmadığı öğrenildi. Keleş'in olay sırasında kız kardeşinin evde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Rezidansta korkunç olay! Genç kadın feci şekilde can verdi

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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