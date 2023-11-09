ÖSYM ALES 3 sınav giriş yerleri açıklandı mı, giriş belgesi nasıl alınır?

2023-ALES73 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. ALES/3 sınavı bu yıl 19 Kasım 2023 Pazar günü uygulanacak. Sınava katılacak adaylar bir süredir giriş belgelerini bekliyordu. İşte detaylar...ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada ''19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/3) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 09 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.'' denildi.19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak 2023-ALES/3 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.