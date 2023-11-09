Muğla'da PKK/YPG'li terörist yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG mensubu Muhammet Elaziz'in Ortaca ilçesinde ikamet ettiği bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla şüpheli Elaziz, evinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elaziz tutuklandı.Şüphelinin, 2017 yılında Suriye'de PKK/YPG silahlı terör örgütüne katıldığı, 2019 yılında yasal olmayan yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı, Mardin'den sonra Fethiye'ye geldiği belirlendi.