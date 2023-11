MSB duyurdu: 33 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece yılbaşından bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1835'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 39 bin 178'e ulaşmıştır" denildi.Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda şu bilgiler paylaşıldı:Öncelikle ilke ve düşünceleriyle milletimizin hafızasında ve gönlünde daima yaşayacak, Millî Mücadelemizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85'inci yılında rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları, ülkemizin savunma ve güvenliği için üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadele ve hudut güvenliğinin yanı sıra mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumayı sürdürmektedir.PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil;- Son bir haftada 33 terörist etkisiz hâle getirilmiş,- Böylece yılbaşından bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1.835'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 39 bin 178'e ulaşmıştır.Ayrıca 4 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, 7 Kasım'da ise Gara ve Kandil bölgesinde bulunan terörist hedeflere yönelik icra edilen hava harekâtı ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 27 hedef başarıyla imha edilmiş ve çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde aralıksız sürdürülen arama-tarama faaliyetleri kapsamında ise son olarak;- Pençe-Kilit bölgesinde, içerisinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunan sığınak ile iki girişi, çok sayıda odası ve muhtelif yaşam malzemelerinin bulunduğu mağara,- Pençe-Yıldırım bölgesinde yine içerisinde çok miktarda mühimmat olan 6 sığınak ve girişi el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış, birçok odası bulunan mağara tespit edilmiştir.- Ayrıca Hakurk ve Tatasara bölgesinde de içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 4 katlı mağara tespit edilmiştir. Mağara ve sığınaklarda ele geçirilen piyade ve keskin nişancı tüfekleri, havan ve tüfek mühimmatı, el bombaları, şarjör ve sevk fişekleri ile jeneratör, hilti, matkap ve yaşam malzemeleri METİ Timlerimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir.Terörle mücadelemiz;- "Bir Gece Ansızın" diye ifade ettiğimiz şekilde gereken yer ve zamanda,- Artan bir etki ve yoğun bir baskıyla,- Tüm terör inleri yıkılıp, tek bir terörist kalmayıncaya kadar kararlılıkla devam edecektir.İstikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmalarımızın devam ettiği Suriye'de, harekât alanlarımızda sağlanan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri de devam etmektedir.1 Ocak'tan itibaren birliklerimize 433 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 19'u son bir haftada olmak üzere 1.340 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliği sağlanan hudutlarımızda;- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 547 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 2'si FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 6'sı teröristtir. 3 bin 76 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.- Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 521'e yükselmiştir. Bu şahıslardan 396'sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 566 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 185 bin 205 olmuştur.Devletimizin bekası, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yapmakta, bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılarda bulunmaktadır.Yunanistan ile ikili ilişkilerimizde yakaladığımız pozitif gündemin sürdürülmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için çabalarımız devam etmektedir. Bu doğrultuda, Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki "4'üncü Tur Askerî Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı" 13 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da icra edilecektir.Ayrıca öz topraklarını kahramanca bir mücadele ile işgalden kurtaran Can Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü ile 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü kutluyor; Azerbaycan ile "iki devlet, tek millet" anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz.Türkiye olarak Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyor, İsrail'in uyguladığı mezalimin kabul edilemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. İsrail'in sivil nüfusa dikkat etmemesi, Gazze'deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve toplu cezalandırma yolunu tercih etmesi çok ciddi bir endişe kaynağıdır.Türkiye olarak çağrımız;-Yapılan ateşkes ve barış çağrılarının dikkate alınması,-Sivillere yönelik saldırı ve operasyonların derhâl durdurulması,-Gazze'deki acil ihtiyaçları karşılamak için ihtiyaç maddelerinin girişine ve yaralıların çıkışına tahditsiz izin verilmesidir.Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barış mümkün olmayacaktır.Sayın Bakanımız tarafından;- 6 Kasım'da, resmî davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kazakistan Savunma Bakanı ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilmiş ve iki Bakan tarafından "2024 Yılı Askerî İş Birliği Uygulama Planı" imzalanmış,- 8-9 Kasım 2023 tarihlerinde ise Macaristan'a ziyaret gerçekleştirilerek mevkidaşı ile Avrupa-Atlantik güvenliği, ülkelerimizin NATO'ya katkılarının yanı sıra ikili iş birliği ve bölgesel güvenlik konularında görüşmelerde bulunulmaktadır.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevlerinin yanı sıra;- Karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmak,- Personelinin niteliklerini çağın şartlarına ve muharebe ortamının değişken konseptine uygun olarak geliştirmek maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.Bu kapsamda,- 2024 yılında NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanlığı görevini devralacak İtalya Deniz Kuvvetlerinin eğitimi ve sertifikasyonunu sağlamak maksadıyla gerçekleştirilen Dynamic Mariner/MARE APERTO II Tatbikatı,- NATO Güvence Tedbirleri çerçevesinde Havadan İhbar Kontrol uçağımız tarafından Romanya hava sahasında uçuş görevi başarıyla icra edilmiştir.Ayrıca,- Katar'da katılımcı ülke silahlı kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla Yırtıcı Şahin-5,- Balkan ülkeleri silahlı kuvvetleri arasında iş birliği ve birlikte çalışabilirliği artırmak maksadıyla Strong Balkan,- İkmal ve lojistik konularında eş güdümü artırmak için NATO Steadfast Foxtrot,- NATO Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek maksadıyla Adaptive Hussar ve NATO Neptune Strike,- Hava Komuta Kontrol usulleri hakkında personeli eğitmek amacıyla Volkan,- Seferberlik sisteminin denenmesi maksadıyla Yıldırım Seferberlik Tatbikatları icra edilmektedir.14-24 Kasım 2023 tarihleri arasında ise Türk SAT ve Pakistan İkbal Timleri arasında müşterek çalışabilirliği geliştirmek amacıyla İstanbul'da Ayyıldız Tatbikatı'nın icra edilmesi planlanmaktadır.Diğer yandan;- NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 kapsamında; Danimarka, Brezilya ve İspanya Deniz Kuvvetlerine ait gemiler tarafından Mersin, İstanbul ve Antalya'ya liman ziyaretleri gerçekleştirilmiş, Arnavutluk Deniz Kuvvetleri gemisi tarafından ise İzmir'e liman ziyareti icra edilmesi planlanmıştır.Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle mütemadiyen geliştirilen yerli ve millî savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artırılmaktadır.Bu vesileyle yerli ve millî savunma sanayimizin gelişimine özgün tasarım ve ileri teknoloji yetenekleri ile büyük katkı sağlayan ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığını artıran Savunma Sanayi Başkanlığımızın kuruluşunun 38'inci yıl dönümünü bir kez daha kutluyoruz.Sonuç olarak gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; kendisine tevdi edilen tüm görevleri, dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da başarma irade ve kararlılığındadır.