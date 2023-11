Kurtulmuş: Netenyahu ve çetesi, uluslararası savaş suçları mahkemesinde yargılanacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kurtulmuş, hem Filistin davası bakımından hem de insanlık tarihi açısından en acı, en zor günlerden geçtiklerini ifade ederek, 'İnsanlık tarihinin görmediği kadar büyük bir zulmü maalesef şu anda Gazze'deki kardeşlerimiz yaşıyor. Biz şu an burada konuşurken yine Gazze'de evler bombalanıyor, gencecik insanlar, çocuklar hayattan kopartılıyor. Bu açık bir şekilde soykırıma varan bir katliamdır. Dünya üzerindeki diğer katliamlar gibi Gazze katliamı da tarihe bir yüz karası olarak geçmektedir. Dün nasıl başta batı dünyası olmak üzere insanlık alemi yaşanan katliamlara seyirci kaldıysa, sadece izlemekten ibaret bir pozisyon takındıysa bugün de aynı şeyi yaşıyoruz. Filistin'de yaşanan bu soykırımı arkalarına aldıkları ABD ve batı dünyası dahil olmak üzere, arkalarına aldıkları bu güçle her türlü zulmü yapıyorlar. Ne yazık ki yönetimler buna seyirci kalıyor' dedi.Bütün dünyanın seyirci kaldığı soykırıma karşı, büyük katliama karşı Türkiye olarak ilk andan itibaren tepkilerini en yüksek düzeyde ortaya koyduklarını belirten Kurtulmuş, 'Meselenin önce acil ateşkes ve insani yardım başta olmak üzere, meselenin acil çözülmesinin şart olduğunu ortaya koyuyoruz. TBMM olarak parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak uluslararası platformlarda parlamento başkanları ile birlikte bu meseleyi müzakere ediyoruz. Bir an evvel uluslararası camianın harekete geçmesi için siyasi baskı oluşturuyoruz. İsrail'in saldırılarına başladığı ilk gün TBMM'deki bütün muhalefet partileri, müşterek bir deklarasyon yayımlayarak Filistin halkının yanında olduğunu, İsrail'in bu saldırganlığının karşısında olduğunu bütün dünyaya ilan etmiştir' diye konuştu.İsrail'in bu zulmünü sürdüremeyeceğini ifade eden Kurtulmuş, 'İsrail kendi askeri gücüne, kendi ekonomik gücüne, siyonist şebekelerin dünya ölçeğindeki birtakım lobi güçlerine ve belki hepsinden önemlisi ABD başta olmak üzere batı ülkelerinin kendisinin arkasında olmasına güveniyor ama sonuçta İsrail için artık zulmün sonuna gelinmiştir. İsrail'in bu şekilde devam etmesi mümkün değildir. Nasıl Srebrenitsa katliamının, soykırımının suçluları uluslararası savaş suçları mahkemesinde yargılanıp ceza aldılarsa, Gazze soykırımının baş sorumlusu olan Netenyahu ve çetesi de uluslararası savaş suçları mahkemesine gidecek ve orada yargılanacaklardır' ifadelerini kullandı.Dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce insanın sokağa çıkarak Filistin lehine gösteriler yapmasının, Filistin halkı ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade etmesinin son derece anlamlı olduğunu işaret eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:'Bu meselenin esas çözümü, büyük siyasi sorunların çözülmesinden geçiyor. Burada 3 noktayı Türkiye olarak sonuna kadar destekliyoruz. Bunlardan birincisi, başkenti Kudüs olan tam manasıyla bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıdır. İkincisi, başta Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanların, Hristiyanların ve diğer din mensuplarının kutsal mekanlarının korunmasıdır. Üçüncü mesele de Filistinli insanların elinden alınan evlerinin, iş yerlerinin, köylerinin yerleşimci adı altında oraya yerleştirilen gasıpların oradan sökülüp atılması ve bu mekanların kendi asli sahiplerine geri verilmesidir. Bizler Filistin davasına bağlı olan milletler olarak bütün gücümüzle çalışacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonra öyle görülüyor ki daha çok uzun yıllar Gazze'deki bu katliamı, soykırımı esas alan yeni bir siyaset sayfası açılacak. Bunun üzerinden çok büyük bir siyasi mücadele verilecektir.'Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fettuh ise Netenyahu ve çetesinin Filistin halkına karşı deli gibi bir savaş açtığını ve bu savaşın devam etmekte olduğunu söyledi.