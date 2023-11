Katil Netanyahu'nun son çırpınışları! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

Avrupalı devletler de katliamlara göz yummakla kalmayarak İsrail'e adeta dışarıdan kalkan oluyor.Ancak işgalciler ve destekçileri 3 cephede ağır darbe almaya başladı. Katledilen bebeklerin görüntüleri dünya genelinde milyonları ayağa kaldırdı.İsrail ordusu havadan tüm saldırılarına rağmen karadan beklenen başarıyı gösteremiyor. Batı blokunun karşısına Türkiye, Çin ve Rusya gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülke çıkmaya başladı.Ahlaki, taktik ve stratejik olarak 3 cephede başarısızlığa gömülen İsrail, ABD ve Avrupa şimdilerde büyük bir kara propaganda başlattılar. Tek dertleri küresel çapta çöken imajlarını düzeltmek.İsrail, sanki sivilleri koruyormuş gibi gösterme çabasında beyaz bayrak açan Filistinlileri tahliye ediyor. Ancak bu bir tahliye değil. Sürgün. Tankların namluları altındaki siviller belirsizliğe sürgün ediliyor.Bir aydır Gazze'de soykırım yapan Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak Lahey'de yargılanma korkusu sardı.Merkezi Lahey'de bulunan mahkeme, her yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda rapor vermekte. Roma Statüsü'ne göre mahkemenin yetki alanına giren suçlar, soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve saldırganlık suçu olarak 4 kategoriye ayrılıyor.ABD, Gazze'nin süresiz işgal edilmesine karşıymış gibi açıklamalar yapıyor. Ancak aynı ateşkese karşı çıkıyor.Avrupalı ülkelerden 'İsrail, çok ileri gitti' açıklamaları geliyor. Ama İsrail'e silah başta olmak üzere her türlü desteğe devam ediyorlar.İşgalci İsrail, Gazze'deki 2.3 milyon Filistinliyi tecrit etmeyi planlıyor. Gazze'dekileri Mısır'a göndermeye uğraşıyorlar.İlerleyen yıllarda da Batı Şeria'daki Filistinlileri ise Ürdün'e göndermeyi planladıkları düşünülüyor.Ancak başta Türkiye olmak üzere birçok ülke buna net bir şekilde karşı.Türkiye ayrıca iki devletli çözümü savunuyor. Ürdün tecriti savaş nedeni sayacağını açıkladı.Rusya ve Çin de Birleşmiş Milletler'de ABD'nin karşısında duruyor.Siyonist İsrail en başından beri 'Hamas'ı yok edeceklerini' söylüyor. Ancak birçok uzmana göre Hamas'ı bitiremeyecekler.İşgal ordusunun kara operasyonları da başarılı olamıyor. İzzeddin el-Kassam Tugayları her gün çok sayıda İsrail tankını yok ediyor. Saldırıların ardından Gazze Şeridi'ne yönelik planları da ellerine dolandı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki işgallerini sonlandırmayacağını söylüyor. Ancak buna karşı çıkan İsrailliler var.Eski İsrail başbakanı Ehud Olmert, Netanyahu'nun ulusal güvenlik konusunda devasa başarısızlık içinde olduğunu söyledi.Ayrıca İsrail'in kendi içinde savaş karşıtları, rehinelerin yakınları ve çatışmalarda yakınları ölenler Netanyahu'ya karşı sesini yükseltiyor.Bu yaşananlara karşılık ABD taktik değiştirerek Gazze'nin Filistin toprağı olarak kalacağını söylemeye başladı.Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, 'Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur' ifadelerini kullandı.Rajagopal, Gazze'deki 1 milyondan fazla insanın kuzeyden güneye tahliye emrini vermenin, tahliye yollarına defalarca saldırmanın 'uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu' vurguladı.Batı basını da son günlerde çark etmeye başladı. Artık programlarında Filistinli yetkililere de yer veriyorlar.Middle East Eye sitesindeki habere göre Mısır, ABD'ye, İsrail'in Hamas'ı Gazze Şeridi'ni yönetmekten uzaklaştırma hedefinin gerçekçi olmayan bir savaş hedefi olduğunu söylüyor.Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin muhataplarını ülkesinde milyonları sokağa dökmekle tehdit ettiği ileri sürüldü.