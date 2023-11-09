  • USD: 28,48 - 28,53
  • EURO: 30,40 - 30,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti'de yer yerinden oynuyor: İl yönetimi istifa etti

28 Mayıs seçimlerinin ardından İYİ Parti'de yaşana deprem hız kesmiyor. Son olarak İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Serdip Dokumacı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti. Yerel seçime sayılı aylar kala yapılan istifa partide büyük deprem yaşattı.

İYİ Parti'de yer yerinden oynuyor: İl yönetimi istifa etti
Ekleme: 9.11.2023 - 13:12 Güncelleme: 9.11.2023 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'de yer yerinden oynuyor: İl yönetimi istifa etti
İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığı'ndan istifa eden Fatih Akgün'ün yerine önceki dönem İYİ Parti Adapazarı ilçe Başkanı ve 28. dönem Milletvekili adayı olan Avukat E. Serdip Dokumacı atanmıştı. Dokumacı'nın il başkanı olarak atanmasının ardından yeni il yönetimi belirlenmiş ve teşkilata hızla yeni soluk gelmişti. Ancak dün akşam aniden yönetim kurulu ile birlikte istifa eden Başkan Dokumacı kamuoyuna her hangi bir açıklama yapmadı.

Yeni istifalar gelebilir
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Genel Başkan Meral Akşener arasında başlayan gerginlikle birlikte parti içi çekişmeden kaynaklandığı ileri sürülen Serdip Dokumacı istifasıyla birlikte yeni istifaların da gelmesi bekleniyor.

Öte yandan İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Ümit Dikbayır ile Akşener arasındaki gerginlik sürerken Meral Akşener' akrabası olan Dikbayır'ı 50 kişilik İYİ Parti Genel İdare Kurulu listesine almadı.

Bilindiği gibi GİK listesinde 2'inci sırada yer alan Dikbayır, delegenin reddetmesi üzerine GİK üyeliğinden düştü.
AYM Yargıtay’ı yok saymaya çalıştı! Yargıda oluşan tehlikeye dikkat çekmek için…
İYİ Parti'de yer yerinden oynuyor: İl yönetimi istifa etti
İYİ Parti'de ortalık yangın yeri: Akşener en yakınındaki iki isme kapıyı gösterdi! Gizlice banka hesaplarını inceletmiş...
MSB duyurdu: 33 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi: Katliamı uzaktan izliyorlar...
Siyonist İsrail’in yeni hedefi Kıbrıs! İşgal planları için harekete geçtiler: Gazze’den sonra sıra oraya geldi
ABB'yi borç batağına soktu, tek bir çivi bile çakmadı! Mansur Yavaş, Ankara'yı yok pahasına sattı
Beykoz'da İETT kazası: Kaygan yolda kontrolden çıktı
Yahudi kadından skandal sözler! Gazze halkını böyle hedef aldı: Umrumda değiller!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki acil durum hastaneleri için tarih verdi!
AK Parti 'yerel seçim' kampına girecek
Katil Netanyahu'nun son çırpınışları! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı
CHP Genel Başkanlığı yarışında 'Kara para' skandalı büyüyor! İmamoğlu'nun ağabeyi...
CHP'de yeni MYK için psikolojik harp! İmamoğlu, Özel'i 'içten' kuşatacak
ABD basını 'Utanç verici başarısızlık' dedi! Blinken şok üstüne şok yaşamıştı...
İsrail'in vahşeti altındaki Gazze'de ölümcül yeni tehlike: 33 binden fazla vaka bildirildi
32 ilde Narkogüç operasyonu! 210 şüpheli şahıs yakalandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel mazbatasını aldı... Kemal Kılıçdaroğlu genel merkez personeliyle vedalaştı... Mesaj dolu sözler
İsrail’in bir yalanı daha patladı! Gazze algı operasyonu boşa çıktı: Netanyahu’nun sözcüsü ifşa oldu
CHP’li Esenyurt Belediyesi'nden İsrail ürünlerini boykot teklifine veto
Meteoroloji'den 28 il için uyarı: Sıcaklık azalıyor... İstanbul güne kuvvetli sağanakla başladı!

Meteoroloji'den 28 il için uyarı: Sıcaklık azalıyor... İstanbul güne kuvvetli sağanakla başladı!

Dünyanın en pahalısı: Kilosu 600 bin TL!

Dünyanın en pahalısı: Kilosu 600 bin TL!

Film senaryolarını aratmayan hikaye! İşte Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yargı sürecini başlatan olay

Film senaryolarını aratmayan hikaye! İşte Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yargı sürecini başlatan olay

Harekete geçildi: Yollarda hız sınırı yeniden tespit edilecek!

Harekete geçildi: Yollarda hız sınırı yeniden tespit edilecek!

2 bin 700 yıl önce yapıldı gizli geçidi var: Türkiye'nin yeni gözdesi olacak

2 bin 700 yıl önce yapıldı gizli geçidi var: Türkiye'nin yeni gözdesi olacak

Beylikdüzü'nde öğretmen dehşeti: Öğrencisini öldüresiye dövdü!

Beylikdüzü'nde öğretmen dehşeti: Öğrencisini öldüresiye dövdü!