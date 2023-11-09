İstanbullular güne yağmurla başladı! Trafik kilitlendi

Megakent'te bir yanda yağmur bir yanda trafik çilesi başladı. Durma noktasına gelen trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre yüzde 80 olarak ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün İstanbul için beklenen haberi verdi.Sonbahara girilmesiyle yağmur beklentisi arttı.Barajların da kırmızı alarm vermesiyle yağmurlu hava dört gözle bekleneme başladı.Dün gece saatlerinde de İstanbul, sağanak yağmura teslim oldu. Sabah saatlerine kadar şiddetli şekilde devam eden yağış, Megakent'te alışıldık manzarayı ortaya çıkardı.Sabah saatlerine yollara düşen vatandaşlar toplu taşıma ve özel araçlarıyla kilitlenen trafiğin ortasında kaldı.İlerlemek bilmeyen araçlar, vatandaşların geç kalmasına da neden oldu.Ara sokaklar ve caddelerde oluşan trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.Yağışların gün boyunca süreceği belirtildi.