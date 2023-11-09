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İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü PKK üyelerine yardımcı olduğu belirlenen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ekleme: 9.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 9.11.2023 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik önemli tespitler yaptı. Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye'deki PKK/KCK-PYD/YPG sorumluları ile irtibatlı olan, teröristlerin metropollerdeki eylem arayışları kapsamında barınma ve saklanmalarına yardımcı olan ve Avrupa'daki PKK/KCK mensupları ile irtibatlı olarak bölücü terör örgütü mensuplarına para aktarım işlerine aracılık ederek "Havala Ticareti" yapan kişiler tespit edildi. Yaşa dışı yollardan Avrupa'ya geçiş yapacak olan bölücü terör örgütü mensuplarına yardımcı olan kişiler de belirlendi.

Saptanan adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda dijital materyaller ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

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