İsrail, Batı Şeria’ya baskın düzenledi: 8 ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 34'üncü gününde devam ediyor. İsrail ordusu, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne düzenlediği kara harekatını genişletirken, sivil yerleşim yerlerine gece gündüz baskınlar düzenliyor.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesine bağlı Cenin şehrine ve mülteci kampına düzenlenen baskında çatışma çıktı.İsrail askerlerinin baskın sırasında sivillere ateş açması sonucu 8 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralanan 14 Filistinli ise tedavi altına alındı. İsrail Hamas çatışmalarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria bölgesinde en az 173 Filistinli hayatını kaybetti.