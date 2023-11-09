Harekete geçildi: Yollarda hız sınırı yeniden tespit edilecek!

Hükûmet, trafik kazalarında can kaybının azaltılması için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda kara yollarının fonksiyonlarına ve trafik hacmine göre yol sınıflandırma sistemi oluşturulacak ve bu sisteme dayalı olarak bütün kara yolu ağı için hız sınırları yeniden belirlenecek.Kara yolu ağındaki altyapı ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi amacıyla 32 kaza kara noktası iyileştirilecek ve ayrıca 700 kilometre uzunluğunda sarsma bandı yapımı gerçekleştirilecek.Bir diğer çalışma da kara yollarına dair veri tabanları konusunda olacak. Kara yollarına ilişkin bilgi toplama, değerlendirme, analiz ve veri dağıtım faaliyetleri güçlendirilecek ve ortak veri tabanları kaza önlemeye yönelik çalışmalarda kullanılacak. Bu çerçevede, şehir içi cadde ve sokaklardaki kaza kara noktalarının tespitine yönelik analizler tamamlanacak.Ayrıca, trafik kazalarına ilişkin mevcut veri toplama sisteminin Avrupa Birliği Kara Yolu Kaza Veritabanına (CARE) dönüştürülmesini sağlayacak yeni bir veri tabanının kurulması amacıyla çalışma başlatılacak.Öte yandan, kazalardaki şiddet oranını ve kaza sayısını yükselten trafik ihlallerinin önlenmesine ve algılanan yakalanma risk duygusunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda, önümüzdeki yıl Karayolları Denetim İstasyonlarında 30 milyon araç denetimi yapılması hedefleniyor.Buna ek olarak jandarma sorumluluk bölgesinde 31,8 milyon, polis sorumluluk bölgesinde 55 milyon araç ve sürücü denetimi yapılması planlanıyor. Bu arada, farklı yerlerde 29 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi de kurulacak.