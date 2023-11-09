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Film senaryolarını aratmayan hikaye! İşte Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yargı sürecini başlatan olay

Dilan-Engin Polat çiftinin davasında çarpıcı detaylar gelmeye devam ediyor. Operasyonun fitilini ateşleyen telefon görüşmesi ortaya çıktı. Dilan Polat, kendilerini ifade vermeye çağıran savcıyı arayıp, "Müsait olduğumuzda geleceğiz" deyince olanlar oldu. İşte detaylar…

Ekleme: 9.11.2023 - 13:45 Güncelleme: 9.11.2023 - 14:04 / Editör: Ozge Selin
Film senaryolarını aratmayan hikaye! İşte Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yargı sürecini başlatan olay
Türkiye'nin konuştuğu Polat çifti olayında detayların ardı arkası kesilmiyor.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, ‘suç örgütü kurma ve yönetme', ‘yasa dışı bahis', ‘suçtan kaynaklı mal varlığını aklama', ve ‘vergi usul kanuna muhalefet' suçlarından yargılanıyor.

Geçtiğimiz günlerde beraberlerindeki 18 kişi ile birlikte tutuklanan çift ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atılıyor.

Polat'lara operasyon başlatan telefon...

Bu kez ise Polat çiftini tutuklanmaya götüren soruşturmanın nasıl başladığı ortaya çıktı.

Aylar önce bir doğum günü partisinden bu zamana uzanan bir hikaye…

'Sizi geberteceğim'

2. Sayfa programına katılan gazeteci Emrullah Erdinç'in aktarımına göre; Polat çifti yan komşularıyla otopark kavgası yaşıyor.

Komşusunun ifadesine göre Engin Polat, evi basarak, “Sizi geberteceğim.” diyerek tehditler savuruyor.

Dilan Polat da bu sırada bağırarak hakaret ediyor.

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'Müsait olduğumuzda geleceğiz'

Bunun üzerine savcılık harekete geçiyor ve ifadelerinin alınmasını istiyor. Ancak Dilan Polat, ifadeye gitmiyor ve savcıyı telefon ile arayarak, “Bizim biraz işimiz var. Müsait olduğumuzda ifade vermeye geleceğiz savcı bey.” diyor.

'Devlet seni ifade vermeye çağırıyor'

Söz konusu telefon savcıyı öfkelendiriyor ve “Sen nasıl beni arayabilirsin? Sen kimsin de işim yüzünden gelemiyorum dersin? Devlet seni ifade vermeye çağırıyor. Acilen ifade vermeye geliyorsunuz yoksa polis zoruyla gelirsiniz.” ifadelerini kullanıyor.

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Dosyalar birleşince MASAK harekete geçti

Bu sırada soruşturma devam ederken savcı, Dilan Polat'ın katıldığı televizyon programında, “Günde 750 bin TL harcıyorum.” açıklamasını fark edince bir soruşturma dosyası hazırlanıyor ve İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Aklama Bürosuna gönderiliyor.

Ardından dosyayla birlikte bir tanığın kara para akladığını iddia ettiği dosya ile birleşince bu kez devreye MASAK giriyor ve operasyon için düğmeye basılıyor.

Polat çiftinin, daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen gizli tanığın yazdığı ihbar mektubu doğrultusunda sorgulandığı ortaya çıkmıştı.

Gizli tanığın, etkin pişmanlıktan yararlanan bir isim olduğu biliniyor.
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