Esenyurt'ta korkunç olay: Doğurduğu bebeği poşetle sokağa attı

İstanbul Esenyurt'ta korkunç bir olay yaşandı.Bu sabah 04.20 sıralarında, tek başına doğum yapan kadın, saat 07.00 sıralarında, bebeğini poşete koyarak sokağa bıraktı.O esnada sokaktan geçen bir kişi, poşetin kıpırdadığını gördü.Poşeti açtığında içinde canlı halde bebek olduğu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken sağlık ekipleri de bebeği hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, bebeğini sokağa atan kadını gözaltına aldı.Olayın olduğu sokakta esnaflık yapan Nesim Çelimli şu ifadeleri kullandı;Sabah saat 7.15'te bir olay oldu, bahçe katında oturan bir kadın saat 04.20 civarlarında çocuğu dünyaya getiriyor. 07.15 civarlarında da çocuğu sokağa atıyor. Bir vatandaş çocuğu fark ediyor, poşetin içinde, sokağa atılmış bir vaziyette buluyorlar. Çocuk o anda yaşıyormuş, göbek bağı bile üzerindeymiş. Çocuk ambulansla giderken kalbinin durduğunu söylemişler ambulansta çalışan sağlıkçı arkadaşlar. Çocuğun yaşayıp yaşamadığından tam olarak emin değiliz.