Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'İsrail' boykotu: Tüm kardeşlerimizi bu toplumsal duyarlılığa destek olmaya davet ediyorum

Siyonist İsrail abluka altına aldığı Gazze'de soykırım suçu işliyor. Yarısından fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu 11 binden fazla Filistinli İsrail'in bombalarıyla katledildi.İsrail katliama devam ederken işgalci ülkenin ürünlerine yönelik boykot tüm hızıyla sürüyor.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfının tesis ve işletmelerinde İsrail'in zulmüne ortak olan markalara yer vermeyeceklerini bildirdi.Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:'Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak aldığımız karar doğrultusunda tüm tesis ve işletmelerimizde İsrail'in zulmüne ortak olan ürün ve markalara yer verilmeyecektir. Boykotun kararlı ve devamlı bir şekilde sürdürülmesinin, zulüm ve zalimle her yönüyle mücadele edilmesi için büyük öneme sahip olduğunu düşünüyor, tüm kardeşlerimizi bu toplumsal duyarlılığa destek olmaya davet ediyorum.'Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi de İsrail'e karşı boykoy başlatmıştı. TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, 'TBMM, milletimizin çağrılarına cevap vermiş ve kendi tesislerinde, alanlarında İsrail'e desteklerini açıkça ifade etmekten çekinmeyen kurumların kuruluşların, şirketlerin ürünlerini satmayacaktır, boykot uygulayacaktır' ifadelerini kullanmıştı.