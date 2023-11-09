  • USD: 28,48 - 28,53
  • EURO: 30,46 - 30,52
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'İsrail' boykotu: Tüm kardeşlerimizi bu toplumsal duyarlılığa destek olmaya davet ediyorum

Filistin'de katliam yapan İsrail'in ürünlerine yönelik boykotlar sürüyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfının tesis ve işletmelerinde İsrail'in zulmüne ortak olan markalara yer vermeyeceklerini bildirdi. Erbaş, "Tüm kardeşlerimizi bu toplumsal duyarlılığa destek olmaya davet ediyorum." dedi.

Ekleme: 9.11.2023 - 17:13 Güncelleme: 9.11.2023 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'İsrail' boykotu: Tüm kardeşlerimizi bu toplumsal duyarlılığa destek olmaya davet ediyorum
Siyonist İsrail abluka altına aldığı Gazze'de soykırım suçu işliyor. Yarısından fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu 11 binden fazla Filistinli İsrail'in bombalarıyla katledildi.

İSRAİL ÜRÜNLERİNE BOYKOT
İsrail katliama devam ederken işgalci ülkenin ürünlerine yönelik boykot tüm hızıyla sürüyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: TÜM KARDEŞLERİMİZİ DAVET EDİYORUM
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfının tesis ve işletmelerinde İsrail'in zulmüne ortak olan markalara yer vermeyeceklerini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

'Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak aldığımız karar doğrultusunda tüm tesis ve işletmelerimizde İsrail'in zulmüne ortak olan ürün ve markalara yer verilmeyecektir. Boykotun kararlı ve devamlı bir şekilde sürdürülmesinin, zulüm ve zalimle her yönüyle mücadele edilmesi için büyük öneme sahip olduğunu düşünüyor, tüm kardeşlerimizi bu toplumsal duyarlılığa destek olmaya davet ediyorum.'

TBMM DE BOYKOT KARARI ALMIŞTI
Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi de İsrail'e karşı boykoy başlatmıştı. TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, 'TBMM, milletimizin çağrılarına cevap vermiş ve kendi tesislerinde, alanlarında İsrail'e desteklerini açıkça ifade etmekten çekinmeyen kurumların kuruluşların, şirketlerin ürünlerini satmayacaktır, boykot uygulayacaktır' ifadelerini kullanmıştı.
AYM Yargıtay’ı yok saymaya çalıştı! Yargıda oluşan tehlikeye dikkat çekmek için…
İYİ Parti'de yer yerinden oynuyor: İl yönetimi istifa etti
İYİ Parti'de ortalık yangın yeri: Akşener en yakınındaki iki isme kapıyı gösterdi! Gizlice banka hesaplarını inceletmiş...
MSB duyurdu: 33 terörist etkisiz hale getirildi
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’den Meral Akşener’e yanıt
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi: Katliamı uzaktan izliyorlar...
Siyonist İsrail’in yeni hedefi Kıbrıs! İşgal planları için harekete geçtiler: Gazze’den sonra sıra oraya geldi
ABB'yi borç batağına soktu, tek bir çivi bile çakmadı! Mansur Yavaş, Ankara'yı yok pahasına sattı
Beykoz'da İETT kazası: Kaygan yolda kontrolden çıktı
Yahudi kadından skandal sözler! Gazze halkını böyle hedef aldı: Umrumda değiller!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki acil durum hastaneleri için tarih verdi!
AK Parti 'yerel seçim' kampına girecek
Katil Netanyahu'nun son çırpınışları! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı
CHP Genel Başkanlığı yarışında 'Kara para' skandalı büyüyor! İmamoğlu'nun ağabeyi...
CHP'de yeni MYK için psikolojik harp! İmamoğlu, Özel'i 'içten' kuşatacak
ABD basını 'Utanç verici başarısızlık' dedi! Blinken şok üstüne şok yaşamıştı...
İsrail'in vahşeti altındaki Gazze'de ölümcül yeni tehlike: 33 binden fazla vaka bildirildi
32 ilde Narkogüç operasyonu! 210 şüpheli şahıs yakalandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel mazbatasını aldı... Kemal Kılıçdaroğlu genel merkez personeliyle vedalaştı... Mesaj dolu sözler
İsrail’in bir yalanı daha patladı! Gazze algı operasyonu boşa çıktı: Netanyahu’nun sözcüsü ifşa oldu
Meteoroloji'den 28 il için uyarı: Sıcaklık azalıyor... İstanbul güne kuvvetli sağanakla başladı!

Meteoroloji'den 28 il için uyarı: Sıcaklık azalıyor... İstanbul güne kuvvetli sağanakla başladı!

YouTube ve TikTok’a sert uyarı! AB çocukları korumak için harekete geçti

YouTube ve TikTok’a sert uyarı! AB çocukları korumak için harekete geçti

Aydın’da çöp ev skandalı! Ekipler korkunç manzarayla karşılaştı gerçek bakın ne çıktı!

Aydın’da çöp ev skandalı! Ekipler korkunç manzarayla karşılaştı gerçek bakın ne çıktı!

Film senaryolarını aratmayan hikaye! İşte Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yargı sürecini başlatan olay

Film senaryolarını aratmayan hikaye! İşte Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yargı sürecini başlatan olay

2 bin 700 yıl önce yapıldı gizli geçidi var: Türkiye'nin yeni gözdesi olacak

2 bin 700 yıl önce yapıldı gizli geçidi var: Türkiye'nin yeni gözdesi olacak

Araç satışında yeni dönem! Piyasa durgunlaşınca sistem değişti

Araç satışında yeni dönem! Piyasa durgunlaşınca sistem değişti