Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz iş dünyasıyla biraraya geldi: Deprem illerine kalkınma reçetesi! 'Bölgede asıl iş şimdi başlıyor'

İş dünyası, finans kesimi, bürokrasinin önde gelen isimlerini bir araya getiren düşünce Platformu 'Fikir Sofrası' Malatya'da toplandı. Toplantıya, deprem bölgesinde ekonomik ve sosyal hayatı yeniden canlandırmaya yönelik kalkınma reçetesi damgasını vurdu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz iş dünyasıyla biraraya geldi: Deprem illerine kalkınma reçetesi! Bölgede asıl iş şimdi başlıyorToplantının onur konuğu olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Ağır bir yükle karşı karşıyayız. Acil müdahale kısmını bitirdik, asıl iş şimdi başlıyor. Bu bölgelerin rehabilitesi, kalıcı konutların inşası, altyapının tamir edilip daha iyi işler hale getirilmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın canlandırılması noktasında asıl iş şimdi başlıyor' dedi. Yılmaz, deprem bölgesinde fırsatçılığa dönüşen fiyat artışları için gerekli yaptırımları uygulayacaklarını söyledi.Malatyalı İşadamı Ahmet Arslan'ın liderliğinde gerçekleştirilen Fikir Sofrası toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın yanı sıra, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Faruk Eczacıbaşı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Kamışlı Sabancı, LC Waikiki Yönetim Kurulu BaşkanıVahap Küçük'ün de aralarında yer aldığı 60'ya yakın iş insanı, akademisyen, sivil toplum kuruluşu, finans sektörü temsilcisi katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi, 6 Şubat depreminin ardından bölgenin yaralarını sarmak için yürütülen topyekun dayanışmaya destek veren iş dünyasının sorularına yanıt verdi, taleplerini tek tek not aldı.Türkiye ekonomisinin reel bazda son üç yılda yüzde 20 büyüdüğünü belirten Yılmaz, 'Büyüme, ihracat, istihdam, üretimde önemli bir başarı ortaya koyduk. Ama finansal tarafta sıkıntılarımız var. Enflasyon dünya ortalamasının oldukça üstünde. Fiyat istikrarını sağlarken dengeleri gözetiyoruz.Teorik olarak enflasyon bir anda düşürülebilir ancak dengeleri alt üst edersiniz. Bunu hiçbirimiz istemeyiz. Kademeli bir şekilde, belli bir süreç içinde enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz. Bunun programını, planını yapmış durumdayız' diye konuştu. Yılmaz, Türkiye'de belirsizliklerin azaldığını belirterek, yatırımlar ve büyümenin devam edeceğini söyledi.Depremin ekonomiye maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu belirten Yılmaz, 'Kalıcı konut, altyapı çalışmaları tamamlanacak, sosyoekonomik canlılık sağlanacak. Kamu özel işbirliği ile yapacağız' diye konuştu. Deprem bölgesinde fırsatçılığa dönüşen fiyat artışları için gerekli yaptırımları uygulayacaklarını vurgulayan Yılmaz, 'Fırsatçılara etkili bir denetimle cevap vereceğiz. Gerekirse ilave düzenlemelerle bu şartları kötüye kullanmaya çalışanlara farklı yaptırımlar da geliştiririz' dedi.Malatyalı iş adamı Ahmet Arslan, yaraları sarmak, ülkenin refahı artırmak için aynı masa etrafında toplandıklarını belirterek, 'Toplumsal refaha en büyük katkı fiyat istikrarı, dezenflasyon ile sağlanacak. Güvene, ekonomideki sorunların çözümünde kararlılığa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Devletimize güvenmemiz gerekiyor' dedi.Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, depremin ardından organize sanayi bölgelerinde yaşanan işgücü kaybı, kapasite düşüşü, müşteri kaybına dikkat çekerek, 'Yeniden geçmişten daha umut verici yaşamı planlayıp hayata geçirmemiz gerekiyor. Devletimiz, özel sektörümüz bunu yapacak yetkinliğe sahip' diye konuştu. Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, Kahramanmaraş'ta birçok fabrikanın yıkıldığını anımsatarak, 'Yatırım indirimi sadece yatırım yapan şirkete değil hissesi oranında tüm ortaklara uygulanırsa sanayinin önü açılır' dedi.Deprem bölgesinde süren yoğun inşaatlar nedeniyle zorunlu ihtiyaç olan hazır betonunun hammaddesi agrega fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı en çok konuşulan konu oldu. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, çimento fiyatlarındaki artışa dikkat çekerken, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim, taş ocaklarının milli servet olduğunu belirterek, yeni agrega ocaklarının açılmasıyla fiyatların düşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Yılmaz, 'deprem ortamının fırsatçılık için kullanılmaması gerekir. Fahiş fiyat tölere edilemez. Hatay, Adıyaman'da ortalamadan sapan fiyatlar görüyoruz. Bu konuda yeni tedbirlerimiz olacak' dedi. Agrega sorununu çözeceklerini belirten Yılmaz, 'Fiyatları haftalık izleyeceğiz. Serbest piyasadan yanayız. Ancak deprem bölgesinde esnek davranmayacağız, gerekirse en katı cezaları veririz. Deprem bölgesi için cezaları on kat artırabiliriz' dedi. Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir de çimento ihracatını kısarak bölge için üretim yaptıklarını belirterek, 'Bölgede agrega sıkıntı çekileceğini söylemiştik, bugün ciddi sıkıntı yaşanıyor. Çimentoda fahiş fiyatla satış söz konusu değil' diye konuştu.LC Waikiki Yönetim Kurulu BaşkanıVahap Küçük, fabrikası deprem illerinde merkezi İstanbul ya da başka şehirlerde olan firmaların deprem vergisinden dolayı mağdur olduğunu söyledi. Küçük, 'Üretimi yaptığı şehirde fabrikası yıkılan firma da vergi muafiyeti kapsamında olmalı' dedi. Akın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Akın da tekstil ihracatçısının kredi bulmakta zorlandığını belirterek, 'Eximbank teminat mektubu istiyor ancak bankalar veriliyor. Kredilerin maliyeti yüksek' dedi.