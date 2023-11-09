  • USD: 28,48 - 28,53
  • EURO: 30,40 - 30,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan Özbekistan'da! Aile fotoğrafında sağında Aliyev solunda Mirziyoyev: Ekonomi zirvesinde hangi konular masada?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16'ncı Zirvesi kapsamında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te. Erdoğan, Mirziyoyev tarafından karşılandı. Liderlerin aile fotoğrafı verdiği sırada Başkan Erdoğan'ın sağında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev solunda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in olması dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmelerde bulunacak.

Başkan Erdoğan Özbekistan'da! Aile fotoğrafında sağında Aliyev solunda Mirziyoyev: Ekonomi zirvesinde hangi konular masada?
Ekleme: 9.11.2023 - 11:04 Güncelleme: 9.11.2023 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Özbekistan'da! Aile fotoğrafında sağında Aliyev solunda Mirziyoyev: Ekonomi zirvesinde hangi konular masada?
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16'ncı Zirvesi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirve öncesi liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

MİRZİYOYEV KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'ne gelişte Mirziyoyev tarafından karşılandı.

Burada çekilen aile fotoğrafında Erdoğan ve Mirziyoyev'in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov yer aldı.

Başkan Erdoğan Özbekistan'da! Aile fotoğrafında sağında Aliyev solunda Mirziyoyev: Ekonomi zirvesinde hangi konular masada?

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SAĞINDA ALİYEV SOLUNDA MİRZİYOYEV
Fotoğraf çekiminde Başkan Erdoğan'ın sağında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, solunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bulundu.

Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmelerde bulunacak.

Öte yandan, basın mensupları, Sempozyumlar Sarayı'nda kurulan medya merkezinde zirveyi takip ediyor.
MSB duyurdu: 33 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi: Katliamı uzaktan izliyorlar...
ABB'yi borç batağına soktu, tek bir çivi bile çakmadı! Mansur Yavaş, Ankara'yı yok pahasına sattı
Beykoz'da İETT kazası: Kaygan yolda kontrolden çıktı
Yahudi kadından skandal sözler! Gazze halkını böyle hedef aldı: Umrumda değiller!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki acil durum hastaneleri için tarih verdi!
AK Parti 'yerel seçim' kampına girecek
Katil Netanyahu'nun son çırpınışları! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı
CHP Genel Başkanlığı yarışında 'Kara para' skandalı büyüyor! İmamoğlu'nun ağabeyi...
CHP'de yeni MYK için psikolojik harp! İmamoğlu, Özel'i 'içten' kuşatacak
ABD basını 'Utanç verici başarısızlık' dedi! Blinken şok üstüne şok yaşamıştı...
İsrail'in vahşeti altındaki Gazze'de ölümcül yeni tehlike: 33 binden fazla vaka bildirildi
32 ilde Narkogüç operasyonu! 210 şüpheli şahıs yakalandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel mazbatasını aldı... Kemal Kılıçdaroğlu genel merkez personeliyle vedalaştı... Mesaj dolu sözler
İsrail’in bir yalanı daha patladı! Gazze algı operasyonu boşa çıktı: Netanyahu’nun sözcüsü ifşa oldu
CHP’li Esenyurt Belediyesi'nden İsrail ürünlerini boykot teklifine veto
AK Partili Dağ: İstanbul ve Ankara'yı alacağız
Meral Akşener'den CHP'deki değişime ilk yorum: Hepsi değişim havarisi oldu
Boykot dalga dalga yayılıyor: İstanbul ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden okullar için karar
Netanyahu'dan Gazze'ye çökme planı: ‘Bir sonraki aşama’ diyerek duyurdular! İsrail bir cephe daha mı açacak?
Meteoroloji'den 28 il için uyarı: Sıcaklık azalıyor... İstanbul güne kuvvetli sağanakla başladı!

Meteoroloji'den 28 il için uyarı: Sıcaklık azalıyor... İstanbul güne kuvvetli sağanakla başladı!

Dünyanın en pahalısı: Kilosu 600 bin TL!

Dünyanın en pahalısı: Kilosu 600 bin TL!

Marmara Denizi'ndeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür' den açıklama! İstanbul'daki büyük depremi tetikler mi?

Marmara Denizi'ndeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür' den açıklama! İstanbul'daki büyük depremi tetikler mi?

Engin Polat'ın 'harçlık' dediği rakam dudak uçuklattı: Milyonlarca liralık havaleler için şoke eden savunma

Engin Polat'ın 'harçlık' dediği rakam dudak uçuklattı: Milyonlarca liralık havaleler için şoke eden savunma

Beylikdüzü'nde öğretmen dehşeti: Öğrencisini öldüresiye dövdü!

Beylikdüzü'nde öğretmen dehşeti: Öğrencisini öldüresiye dövdü!

WhatsApp kullananlara kötü haber: Resmen reklam geliyor

WhatsApp kullananlara kötü haber: Resmen reklam geliyor